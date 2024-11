Un uomo, incensurato ma sospettato di omicidio a Napoli, è stato arrestato questa notte nel Vallo di Diano dove era in transito.

I fatti

I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori e i militari del Nucleo operativo comandati dal capitano Martino Galgano hanno supportato i colleghi di Napoli nel far scattare le manette per l’operaio per cui era stato spiccato un mandato di arresto. Ancora poco chiaro di quale omicidio si tratti