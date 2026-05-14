Cilento

Torchiara, il “Giro del Mondo con i Libri” continua: musica e letteratura s’incontrano al Museo Digitale

Prosegue a Torchiara la rassegna letteraria curata da Roberta Cella. Oggi, 14 maggio, un nuovo appuntamento tra libri e musica classica con i talenti del Cilento

Ernesto Rocco
Libro

Prosegue l’animazione bibliotecaria con la rassegna di libri di autori stranieri curata dalla libraia Roberta Cella. Attraverso i suoi commenti, le illustrazioni e le narrazioni, il progetto “Il giro del mondo con i libri” incuriosisce sempre di più i partecipanti.

Conoscere l’autore, approfondire il suo luogo d’origine e sviscerare le tematiche del suo lavoro letterario non solo ci arricchisce di nuova conoscenza, ma ci colloca temporalmente in giro per i continenti, alla scoperta di numerosi e illustri scrittori.

L’appuntamento di domani: letteratura e giovani talenti

Oggi, 14 maggio, nell’ambito del “Maggio dei Libri”, si terrà il secondo appuntamento con la letteratura. Per armonizzare il lavoro di Roberta Cella, l’evento ospiterà due giovani pianisti: Agnese Iuliano e Pietro Citera.

Già allievi del direttore artistico Stefania De Santi, i due giovani talenti completeranno l’offerta culturale dell’Associazione Cilento Domani Arte e Cultura Mediterranea APS. L’appuntamento è fissato a Torchiara, alle ore 18:30, presso la sede del Museo Digitale Biblioteca Archivio della Fotografia Mediterranea in via G. B. Riccio n. 4-5.

Cultura costante per il territorio

Questa rassegna proseguirà anche nei prossimi mesi, a riprova del fatto che le attività culturali conservano una costanza temporale unita alla precisa volontà di offrire un servizio di qualità alla comunità cilentana.

Anna Maria Torre, Presidente dell’Associazione, confida in una nutrita presenza di pubblico e anticipa importanti novità in arrivo. Tra queste, spicca uno speciale sugli ottocento anni dalla morte di San Francesco, un progetto curato in sei puntate che si avvale del prestigioso patrocinio del Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario francescano. Un riconoscimento che sprona l’organizzazione a curare ogni evento con la massima attenzione.

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