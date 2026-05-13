Eventi in Cilento tra fede e grandi concerti: da Anna Tatangelo Bianca Atzei. A Vallo della Lucania pesa il caro-artisti

Con l’approssimarsi della stagione estiva si intensificano nei piccoli centri eventi, sagre e feste patronali. Gli appuntamenti, per quanto incentrati sulla fede o la gastronomia, hanno spesso un’appendice musicale, dando la possibilità di assistere a concerti di artisti con un curriculum più o meno importante. Se lo scorso weekend Rutino, per la festività di San Michele Arcangelo, ha proposto un evergreen come i Cugini di Campagna, sarà il basso Cilento ad animarsi il prossimo fine settimana.

Poderia in festa per Santa Sofia: attesa per Anna Tatangelo

Festa grande a Poderia con la festività di Santa Sofia, patrona della frazione di Celle di Bulgheria. Gli appuntamenti hanno preso il via già nei giorni scorsi ma culmineranno venerdì 15 maggio con la celebrazione della Santa Messa presieduta dal Vescovo Antonio De Luca (ore 10:30). In serata, invece, dopo la celebrazione eucaristica, si terrà la processione per le vie del paese. I festeggiamenti civili troveranno invece il loro clou sabato 16 maggio, quando sarà Anna Tatangelo ad esibirsi nel piazzale del Santuario.

Licusati accoglie Bianca Atzei per la Beata Vergine Annunziata

Festa grande anche a Licusati, comunità in festa per la Beata Vergine Annunziata. Il 18 maggio, tra gli appuntamenti religiosi, spicca la Santa Messa presieduta dal Vescovo De Luca e, a seguire, la solenne processione. Il 17 maggio, però, c’è spazio anche per la musica con il concerto di Bianca Atzei.

Le anticipazioni estive: Alex Britti approda a Sanza

E intanto c’è chi si porta avanti: Sanza ha comunicato l’arrivo in villa comunale, per il 9 agosto, del tour di Alex Britti. Un annuncio che conferma la volontà del territorio di puntare su nomi di richiamo nazionale per la programmazione estiva.

Caso Vallo della Lucania: il “No” ai grandi nomi per San Pantaleone

A Vallo della Lucania, invece, l’attesissima festa del patrono della Diocesi, San Pantaleone, non vedrà grandi nomi della canzone italiana. Alla domanda cruciale, “Chi viene a San Pantaleo?”, il Comitato festa ha risposto:

“Tutti amiamo vivere l’emozione di un bel concerto di musica leggera, magari del nostro artista preferito! Il Comitato ha sempre cercato di rispondere a quella domanda venendo incontro alle aspettative diffuse, provando un non celato orgoglio nella capacità di ingaggiare un artista di grido, magari proveniente da Sanremo o dall’Eurofestival. Ma la responsabilità di tutti i suoi componenti obbliga a fare i conti con i conti – ci si passi il gioco di parole: a guardare cioè in faccia la realtà dello show business i cui prezzi crescenti sono addirittura esplosi negli ultimi tempi, divenendo insostenibili per molte comunità anche più grandi della nostra.”

La crisi dello show business: “Piedi per terra” per i bilanci cittadini

Considerazioni che invitano a porsi un’altra domanda: è ancora possibile organizzare una festa di quattro giorni culminante con lo spettacolo della popstar di turno? Insomma, la situazione economica rischia di far saltare uno dei momenti più attesi della festa.

“Bisogna rimanere con i piedi per terra, non farsi trascinare nell’euforia di una spesa che in larga misura non ci è consentita”, evidenziano dal Comitato. Insomma, nessun grande nome, o almeno nessun nome sulla cresta dell’onda. La città non può permetterselo, almeno per il momento.