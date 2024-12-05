Ultimissime 24h
Gerardo Liguori nominato Direttore sanitario dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania
Liguori, già direttore sanitario degli ospedali di Eboli, Battipaglia e Roccadaspide, è una figura di riferimento nella sanità cilentana
Montecorice, nasce il nuovo progetto “Custodi del Mare” per la pesca sostenibile
Al via una serie di iniziative, eventi, convegni e laboratori che coinvolgeranno l’intero territorio comunale
Sapri, Metrò del Mare, Gentile: “Un servizio importante che va implementato”
"È un'iniziativa estremamente interessante che avevamo auspicato già al termine della scorsa estate con delle partenze giù generose, già a partire dal mese di Giugno"
Eboli: Consiglio Comunale riconosce lo Stato di Palestina
Un atto di alto valore politico e morale, a sostegno della pace, della giustizia internazionale e dell’autodeterminazione dei popoli
Agropoli: inaugurata la sede della nuova associazione scacchistica
Un nuovo punto di riferimento per la diffusione del gioco degli scacchi
Dieci anni fa la tragedia al Ciclope: ricordando Crescenzo Della Ragione
Il padre di Crescenzo, Antonio Della Ragione, ha sempre chiesto giustizia: «Mio figlio è stato ammazzato per soldi», ha dichiarato più volte
Esodo estivo: boom di transiti tra Eboli e Capaccio Paestum
Nel sud Italia sabato 9 agosto 10% di traffico in più rispetto al sabato precedente
Sacco si schiera per la Palestina: dibattito su sostegno e azioni concrete
Il Sindaco Franco Latempa e ospiti sollecitano azioni concrete contro il "genocidio" a Gaza
Sversamento illecito di reflui e fanghi: denunce e sequestri a Capaccio Paestum
I controlli hanno consentito di accertare che due imprenditori pur utilizzando prodotti contenenti sostanze pericolose per l'ambiente
Eboli, atto vandalico alla sede del Gattapone APS: rabbia e indignazione
Distrutta una botte in legno utilizzata come tavolino all’esterno del locale
Paura nella notte a Capaccio Paestum: auto a fuoco al Capoluogo
L’incendio è avvenuto proprio davanti ad un noto tabacchino del centro
Paura a Capitello, divampa incendio nell’istituto delle suore
Il rogo è divampato nella struttura che ospita anche alcuni anziani. Probabile un corto circuito
Esodo estivo: boom di transiti tra Eboli e Capaccio Paestum
Nel sud Italia sabato 9 agosto 10% di traffico in più rispetto al sabato precedente
Mare di Capaccio Paestum: il sindaco Paolino rassicura dopo le polemiche sull’inquinamento
Il sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino, risponde alle polemiche sul mare. Le analisi di ARPAC e Comune confermano la qualità delle acque
Campora: Comune aderisce alla rete SAI
L'Amministrazione comunale intende realizzare attività per l’accoglienza diffusa
Mare di Capaccio Paestum: il sindaco Paolino rassicura dopo le polemiche sull’inquinamento
Il sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino, risponde alle polemiche sul mare. Le analisi di ARPAC e Comune confermano la qualità delle acque
Eboli, buon compleanno a nonna Annarella. “Sono del ‘22 facitev i cunt”
Circondata dai suoi familiari nonna Anna Paradiso ha spento 103 candeline
Roscigno: “strade provinciali abbandonate”, arriva la diffida
“Sicurezza a rischio da anni. Intervengano subito o ci rivolgeremo alla magistratura”
”Custodi del mare”: a Montecorice un progetto per valorizzare il comparto ittico
A Montecorice, il progetto 'Custodi del mare' valorizza pesca sostenibile e tradizioni locali con eventi, workshop e degustazioni.
Alfano, l’IA al servizio del paese: un assistente virtuale darà informazioni utili sul territorio
Ideato da Giuseppe Guzzo è pensato per per chi visita il paese, per i turisti, per chi vuole scoprire o riscoprire l’anima di Alfano.
Casal Velino: collegamenti gratuiti per la frazione Marina
Si punta a garantire lo spostamento sia di persone anziane che di turisti non in possesso di mezzi di trasporto privati
Agropoli: Giuseppe Notarstefano chiude il Festival della Teologia “Incontri”
L'appuntamento è ora al 12 agosto ad Ottati dove il Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro padre Antonio De Luca conferirà il Premio Incontri 2025 allo scrittore Paolo De Martino
Due anziane colte da malore, salvate dai Vigili del Fuoco a Sala Consilina e Sicignano
Provvidenziale l’intervento dei caschi rossi per garantire assistenza a due anziani
Eboli: ritorna la Festa di San Donato tra fede, tradizione e comunità
L'appuntamento è per domani a partire dalle ore 6.00
San Giovanni a Piro ricorda Simon Gautier, morto nel 2019
Una triste vicenda che tenne con il fiato sospeso tutto il Golfo di Policastro
San Rufo, buona la prima per la “Sagra del Fiore di Zucca”
La prima serata della sagra ha rappresentato il perfetto mix tra tradizione gastronomica e intrattenimento, celebrando il decennale con piatti deliziosi, musica dal vivo e una comunità festante
Albanella: al via la “Festa delle Bontà di Bufala”
Grande affluenza per la giornata inaugurale, che ha già fatto registrare numeri da record, tra cittadini del posto e visitatori alla loro prima partecipazione a questa festa
San Mango Cilento: ecco la festa dell’amicizia in occasione di S. Donato
La Festa dell'Amicizia è divenuta nel tempo un momento atteso anche dai cittadini dei comuni limitrofi e partecipare è per tutti un modo per riscoprirsi comunità
Agropoli: minori fuori casa all’insaputa dei familiari, ritrovati in spiaggia
Identificati e affidati ai genitori
Sversamento illecito di reflui e fanghi: denunce e sequestri a Capaccio Paestum
I controlli hanno consentito di accertare che due imprenditori pur utilizzando prodotti contenenti sostanze pericolose per l'ambiente
Salerno: personale di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale aggredito da un detenuto durante un intervento a sua tutela
Il SAPPE: “Servono provvedimenti immediati”
Eboli, atto vandalico alla sede del Gattapone APS: rabbia e indignazione
Distrutta una botte in legno utilizzata come tavolino all’esterno del locale
Paura nella notte a Capaccio Paestum: auto a fuoco al Capoluogo
L’incendio è avvenuto proprio davanti ad un noto tabacchino del centro
Paura a Capitello, divampa incendio nell’istituto delle suore
Il rogo è divampato nella struttura che ospita anche alcuni anziani. Probabile un corto circuito
Campagna, rissa in centro: due i feriti
Durante la lite spunta anche un coltello. Indagini in corso
La tensione sale a Orria: “Qui finisce la democrazia”. Amministrazione comunale nel mirino
La tensione politica a Orria si accende. Provocazione lungo la Sp56a. Da Piano Vetrale accuse all'amministrazione
Ospedale di Agropoli, AVS: “Questo non è il Cilento, l’Italia e l’Europa che vogliamo”
“Non possiamo immaginare che territori come quello di Agropoli restino senza ospedale e pronto soccorso“
Roscigno denuncia il GAL Sentieri del Buonvivere: “Inaccettabile l’esclusione degli Alburni”
“È inaccettabile - sottolinea il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri - che una delle aree più ricche di storia, risorse ambientali e identità culturale del Cilento venga sistematicamente privata di rappresentanza e voce nei processi decisionali"
Strade invase dalla vegetazione, il gruppo consiliare “Ascea in Testa” diffida la Provincia di Salerno
La diffida è a firma dei consiglieri comunali Pasquale D’Angiolillo, Luca Di Genio e Silvia Chirico
Campania, scontro De Luca–Manfredi: Simone Valiante difende il sindaco di Napoli e accusa il fuoco incrociato nel PD
Simone Valiante difende Manfredi nello scontro con De Luca: “Napoli merita rispetto, il PD rischia di colpire la Regione”.
Castelnuovo Cilento, la minoranza lancia l’allarme: espropri in corso per un mega impianto fotovoltaico a Salicuneta
Secondo quanto comunicato dal gruppo di opposizione, l’avviso di esproprio, che riguarda immobili e terreni agricoli, è stato ufficialmente pubblicato il 24 luglio 2025
Sanità, il Ministero boccia il Piano rientro Campania. Pellegrino (IV): “Grave scelta, riaprire i punti nascita”
“Non si può continuare a penalizzare le famiglie campane per un mero dispetto nei confronti del Presidente De Luca. Trovo questa decisione vergognosa e profondamente offensiva per i cittadini campani"
Sport, Gelbison e Battipagliese: termina 1-1 l’allenamento congiunto al “Valentino Giordano”
A sbloccare il risultato è stato Diabate, che ha portato in vantaggio la Gelbison. Nella ripresa, la Battipagliese ha risposto con Suozzo, autore di una rete fotocopia che ha riequilibrato il match
Vincenzo Orrico riparte dalla Paganese C5: “Nuova sfida da vivere al massimo”
L'allenatore cilentano dopo l'ottima annata nella Serie B di futsal, dello scorso anno, è stato annunciato dalla Paganese
Ufficializzato il calendario della Gelbison per la stagione 25/26
L’esordio per I Cilentani sarà in casa al “Valentino Giordano” il 7 Settembre contro il Sambiase
Maria Marotta: “Raduno di Cascia utile per prendere dimestichezza con il Football Video Support”
Le parole del direttore di gara cilentano Maria Marotta, reduce dal raduno di Cascia in vista della novità della prossima stagione
Gelbison: ufficiale l’arrivo del portiere Francesco Corriere in prestito dalla Salernitana
Nel corso della passata stagione, il giovane estremo difensore ha raggiunto un traguardo di rilievo debuttando tra i professionisti in Serie B, nella gara tra Salernitana e Cesena disputata allo stadio Arechi.
Sportability 2.0: a Capaccio Paestum e Agropoli torna il torneo Pink Gen
Al centro della manifestazione ci saranno giovani talenti, valori inclusivi, passione sportiva e la valorizzazione del territorio, elementi fondanti di un progetto che punta a unire crescita personale e coesione sociale attraverso lo sport.
L’Us Agropoli 1921 riparte dalla Promozione: ora è ufficiale
Adesso è ufficiale l’Us Agropoli 1921 ripartirà dalla Promozione, esattamente dal Girone D
Il club Napoli di Omignano a Castel di Sangro per il ritiro del Napoli
Tra loro anche una folta delegazione del club cilentano, guidata dal presidente Michele Lucia
Estate nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni: ecco il programma completo delle sagre
Estate 2025, gli eventi gastronomici più famosi nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni
Padula, un’estate tra arte, musica e tradizione
Grandi nomi e appuntamenti da non perdere per l'estate a Padula
Eventi, musica e tradizioni: a Sacco un’estate ricca di eventi
Pronto un ricco cartellone di eventi da vivere in comunità tra musica, letture, saperi, sapori e sorrisi.
Sant’angelo a Fasanella: un agosto da non perdere con la manifestazione “Re-state 2025”
Un ricco programmi di eventi a partire dal 3 agosto
La ricetta della domenica: torta amaretti e mandorle
La torta amaretti e mandorle si conferma un classico della pasticceria casalinga, apprezzata per la sua consistenza morbida e il sapore avvolgente
La ricetta della domenica: crostata alla pasta di mandorla
Un'esplosione di dolcezza e tradizione unite alla friabilità della frolla e al sapore inconfondibile delle mandorle
Il Cilento celebra la Bandiera Blu con un piatto d’autore
Il comune di Montecorice riceve la Bandiera Blu 2025. Lo chef Lorenzo Avitabile celebra con il risotto "Mare Blu", esaltando la sostenibilità e i sapori cilentani
La ricetta della domenica: torta al Kinder Bueno
La torta Kinder Bueno rappresenta un'ottima scelta per concludere un pranzo in famiglia, celebrare un compleanno o semplicemente coccolarsi con un dessert goloso e di sicuro successo
Vallo di Diano, “Libera”: il nuovo inno rock degli Arkana contro la violenza sulle donne
Il brano è un potente grido di denuncia contro la violenza sulle donne, un inno rock alla libertà personale, emotiva e collettiva
L’agropolese Germano Bonora (Lasthour) presenta il nuovo EP “Caccia alle streghe”. L’intervista
Oltre alle tematiche legate alla propria terra, Lasthour affronta anche aspetti più personali, frutto di quattro anni vissuti a Roma, città che ha scelto per coltivare il suo percorso artistico
“Cicerale In Tour”: dal cuore del Cilento all’Italia intera, a ritmo di musica
"Cicerale In Tour", la community cilentana nata della passione condivisa per la musica. Il cuore del progetto? Essere sempre in prima fila.
Il ritorno dei Doc Rock: la reunion il 24 aprile a San Marco di Castellabate
La band si riunisce a San Marco di Castellabate per i festeggiamenti in inore di Sam Marco Evangelista
