Sicurezza a Capaccio Paestum: emessi due Daspo urbani in località Laura

Continuano i controlli sul territorio da parte della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, guidata dal Maggiore Antonio Rinaldi. Gli agenti hanno eseguito due ordini di allontanamento (Daspo urbano) ai sensi degli articoli 9 e 10 del D.L. 14/2017 a carico di due cittadini extracomunitari, colti in stato di ubriachezza manifesta e molesta. Le condotte contestate violavano gravemente il decoro urbano, la quiete pubblica e la sicurezza stradale.

L’intervento in località Laura e le sanzioni applicate

Il primo provvedimento è scattato il 9 maggio scorso in località Laura, zona centro urbano. Gli agenti sono intervenuti bloccando un cittadino marocchino di 47 anni, senza fissa dimora, già sanzionato con analoga misura il 3 febbraio scorso. L’uomo, in palese stato di alterazione alcolica, metteva in atto comportamenti autolesionisti con dei cocci di vetro. Oltre a minare il decoro urbano, il soggetto ha invaso la carreggiata stradale, bloccando il transito dei veicoli e creando un serio pericolo per la circolazione.

Il secondo Daspo è stato elevato nella serata dell’11 maggio scorso, sempre in località Laura, nella zona del lungomare. Nel mirino della Polizia Municipale è finito un cittadino marocchino di 37 anni, residente a Eboli. L’uomo, in stato di ubriachezza alla guida di un velocipede, arrecava disturbo a residenti e turisti, ostacolando la libera fruizione degli spazi pubblici e alterando la sicurezza della zona.

Accertamenti in corso e provvedimenti della Questura

Per entrambi i soggetti si è reso necessario il soccorso sanitario dei medici del 118. Oltre al Daspo, sono state elevate le sanzioni previste dall’articolo 688 del Codice Penale per ubriachezza manifesta. I due ordini di allontanamento sono stati trasmessi alla Questura competente che valuterà l’estensione del divieto di accesso al territorio per un periodo di tempo superiore, fino a due anni. Sono inoltre in corso accertamenti per appurare le modalità di approvvigionamento degli alcolici da parte dei due soggetti colpiti dalla misura sanzionatoria.

La lotta alla malamovida e le direttive comunali

I controlli della Polizia Municipale proseguiranno regolarmente per garantire la vivibilità delle aree urbane e delle località balneari. In linea con le rigide direttive comunali in materia di abuso di alcolici, l’operazione si inserisce nel più ampio quadro normativo locale delineato dalla recente ordinanza sindacale anti-alcol. Il provvedimento, emanato dal Sindaco proprio per porre un freno alla “malamovida” e all’ubriachezza molesta, vieta tassativamente la somministrazione di superalcolici e bevande alcoliche a persone già in evidente stato di alterazione, con l’obiettivo di contrastare il degrado e garantire la sicurezza pubblica.

Le dichiarazioni del sindaco Gaetano Paolino

Sul tema della sicurezza urbana è intervenuto il Sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino: “La tutela del decoro urbano, della tranquillità dei residenti e dell’accoglienza dei nostri turisti rappresenta una priorità assoluta per l’Amministrazione Comunale. Non tollereremo comportamenti che mettono a rischio la sicurezza stradale e la vivibilità dei nostri spazi pubblici. L’eccellente e tempestivo intervento della nostra Polizia Municipale in località Laura dimostra la massima attenzione e il presidio costante sul territorio. Continueremo a lavorare in stretta sinergia con la Questura e le forze dell’ordine per allontanare chiunque non rispetti le regole della civile convivenza nella nostra comunità”.