Università di Salerno, al via il Meeting di Coordinamento per i Giochi Universitari Europei 2026

Al via oggi al campus di Fisciano il Meeting di Coordinamento per i Giochi Universitari Europei 2026. Sono presenti a questo importante appuntamento preparatorio – che continuerà fino a giovedì 14 maggio – i Delegati europei delle Associazioni Nazionali dello Sport Universitario (NUSA), insieme ai rappresentanti della European University Sports Association (EUSA), regia dei Giochi Universitari Europei.

Già nella giornata di ieri l’Ateneo – con il Rettore Virgilio D’Antonio – ha dato il benvenuto alla delegazione EUSA composta dal Presidente Haris Pavletic, dal Presidente Onorario Adam Roczek, dal Direttore Generale / CEO Matjaz Pecovnik, dal Tesoriere Francis Cirianni, dal Direttore degli Eventi Sportivi Liam Smith, dalla Direttrice Education and Operations Sara Rozman, dallo Sports Manager Miha Zvan, da Piotr Marszal (EC Member – Control Commission Chair) e dal Responsabile Media e Comunicazione Salvatore Sisca.

I lavori all’edificio F4: presenti 16 nazioni europee

Con oggi, nell’edificio F4 del campus sono partiti ufficialmente i lavori del Coordination Meeting alla presenza di 26 delegati provenienti da 16 nazioni europee: Croazia, Slovenia, Repubblica Ceca, Spagna, Francia, Turchia, Regno Unito, Armenia, Kosovo, Germania, Norvegia, Ungheria, Polonia, Portogallo, Svizzera e Olanda.

Ad accoglierli per l’Università di Salerno il Delegato del Rettore allo Sport Francesco Paolo Adorno, il Presidente del CUS Salerno Lorenzo Lentini e l’intero comitato tecnico-amministrativo che sta coordinando l’organizzazione di questo speciale evento.

L’incontro si è aperto con i saluti e l’intervento del Comitato Salerno 2026, che ha accolto le delegazioni e presentato gli ultimi aggiornamenti riguardanti i preparativi per i Giochi, focalizzandosi su:

Infrastrutture e impianti di gara;

Logistica e trasporti interni ed esterni;

Strutture ricettive e piani di accoglienza.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per condividere informazioni aggiornate sulle principali aree organizzative di EUG 2026.

La macchina organizzativa di EUG 2026: i numeri dell’evento

La grande manifestazione sportiva – giunta alla sua ottava edizione – è promossa sotto l’egida di EUSA e vede, quest’anno, nel Comitato organizzatore nazionale l’Ateneo salernitano, il CUS Salerno e l’ADISURC, con il prezioso sostegno di FederCusi e della Regione Campania.

Da domani il programma continuerà con la visita guidata agli impianti sportivi dei campus Unisa e alle diverse strutture territoriali che saranno coinvolte nelle competizioni, incluse le aree operative e gli spazi destinati agli alloggi e al catering.

Le visite sul campo consentiranno ai partecipanti di acquisire una conoscenza più ampia degli spazi, dei servizi e della logistica previsti per le delegazioni e per i circa 4500 studenti-atleti da tutta Europa che si incontreranno a Salerno dal 18 luglio al 1° agosto.