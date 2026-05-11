Cilento

Fabrizio Moro ad Agropoli: il tour 2026 è il primo appuntamento annunciato nella nuova Arena del Mare in piazza Serra

Fabrizio Moro torna ad Agropoli nell'estate 2026. Il concerto è previsto nell'Agropoli Music Area in piazza Paolo Serra. Scopri i dettagli del tour e della nuova arena

Ernesto Rocco
Fabrizio Moro

L’estate cilentana si prepara ad accogliere uno dei nomi più amati della scena cantautorale italiana. Fabrizio Moro è ufficialmente il primo artista confermato nel cartellone dell’Agropoli Music Area, la nuova “Arena del Mare” che sorgerà in piazza Paolo Serra. Per il cantante romano si tratta di un ritorno nel centro cilentano dopo l’esibizione di due anni fa, ma con un progetto completamente rinnovato: la tappa fa infatti parte del suo “Non ho paura di niente live 2026”.

Il tour, che ha preso il via con l’anteprima al Palazzo dello Sport di Roma lo scorso 2 maggio, si arricchisce così di una nuova data campana. La performance vedrà una scaletta densa, capace di spaziare dai grandi successi degli esordi fino ai brani dell’ultimo lavoro discografico, l’album “Non ho paura di niente” (BMG), eseguiti per la prima volta dal vivo in questa cornice.

La formazione sul palco

Ad affiancare Moro in questa avventura musicale ci sarà una formazione di musicisti consolidata. Sul palco dell’Arena saliranno Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte. Un gruppo di professionisti pronti a restituire l’energia e l’intensità tipiche delle performance dell’artista capitolino.

Il progetto Arena del Mare e la programmazione estiva

L’Agropoli Music Area è stata concepita come una struttura moderna in grado di ospitare fino a 2.000 spettatori. Nelle intenzioni dell’amministrazione, l’area diventerà il cuore pulsante degli eventi cittadini per il prossimo triennio. Il progetto prevede un calendario estremamente fitto, con appuntamenti che animeranno la città dalla metà di luglio fino ai primi giorni di settembre.

L’obiettivo strategico dell’operazione è chiaro: elevare lo standard dell’offerta culturale e turistica locale, puntando su figure di rilievo nazionale per intercettare un target di pubblico ampio e differenziato. Per quanto riguarda la gestione, il Comune ha messo a disposizione lo spazio a operatori privati, che avranno il compito di curare l’intera organizzazione delle manifestazioni.

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