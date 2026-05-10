Calcio: i risultati dei play off di prima e seconda categoria

L’Atletico Pisciotta vince 2 a 0 sul campo del Vitulano (BN) nel primo turno della fase spareggio per il passaggio in Promozione. A segno Manfredi e Esposito. Ora la finalissima a Bacoli contro la Folgore Cappella.

In seconda categoria è andata in scena, invece, la finale play off valida per la promozione in prima categoria. Il Caprioli si impone sul Real Cilento e approda in Prima categoria, a segno Cammardella e D’Angelo.

Play off – Prima categoria

Vitulano – Atletico Pisciotta 0-2

Play off – Seconda categoria

Caprioli – Real Cilento 2-0