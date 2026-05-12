Pino Scotto arriva in Cilento: concerto gratuito a Pisciotta il 25 luglio

Sabato 25 luglio 2026, il noto rocker milanese Pino Scotto farà tappa a Pisciotta, presso la Stazione Nuova – Malia, con il suo The devil’s call tour. L’evento, intitolato Cilento notte rock – Malìa in fiamme, arriva in un momento di grande visibilità per l’artista, reduce dalla partecipazione al programma di Rai2 con Enrico Ruggeri e costantemente impegnato con i suoi progetti su Rock TV e RadioFreccia. L’inizio dei concerti è previsto per le ore 21:30 con ingresso gratuito.

La partecipazione dei Peterock and the contraband

Ad accendere gli animi prima dell’esibizione del frontman milanese sarà la band cilentana Peterock and the contraband. Il gruppo, composto da cinque elementi, approda a questo prestigioso palco dopo una serie di esperienze significative su tutto il territorio nazionale. La formazione ha infatti già calcato palcoscenici a Roma e Benevento, esibendosi inoltre alla Stazione Marittima di Salerno in collaborazione con Pippo Pelo e partecipando a grandi eventi come il VDA Festival, dove hanno condiviso la scena con il Maestro Ernesto Vitolo. Recentemente, la band è stata protagonista di una serata all’Hope Vinerìa insieme ad AntunzMask and friends.

Le dichiarazioni del frontman Peterock

Per la band locale, l’apertura del concerto di Pino Scotto rappresenta un traguardo fondamentale nel proprio percorso artistico, caratterizzato da produzioni realizzate presso il Massive Arts Studio di Milano. Il frontman del gruppo, Peterock, ha espresso così l’entusiasmo della band per l’imminente live:

“Suonare prima di Pino Scotto, nella nostra terra, dopo Roma, Benevento e tantissimi altri palchi, le produzioni al Massive Arts studio Milano, l’esperienza live con il Maestro Ernesto Vitolo, sono un percorso fatto di sacrifici e soddisfazioni che ci stiamo godendo, canteremo insieme qualche canzone. Porteremo sul palco di Malìa tutto il fuoco del rock cilentano.”

Dettagli tecnici e contatti dell’evento

L’appuntamento del 25 luglio si configura come una vetrina importante per l’hard rock underground del territorio. Il tour di Pino Scotto troverà nel Cilento una cornice suggestiva per una serata che promette di unire generazioni diverse di appassionati. Per ulteriori informazioni, richieste di interviste o accrediti stampa, è possibile fare riferimento al management dei Peterock and the contraband attraverso i canali ufficiali e i contatti forniti dall’organizzazione.