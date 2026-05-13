Roccadaspide: condanna per diffamazione aggravata per il vicesindaco Girolamo Auricchio

Girolamo Auricchio, attuale vicesindaco di Roccadaspide, è stato coinvolto in un’ipotesi accusatoria per il reato di diffamazione, con l’aggravante di aver offeso un pubblico ufficiale. La querela era stata presentata presso la Procura di Salerno dal maresciallo Tommasino Iovino, ex comandante della stazione Carabinieri di Roccadaspide.

Le sanzioni e le spese legali

Nella giornata di ieri, la prima sezione penale del Tribunale di Salerno, presieduta dal giudice onorario dottoressa Pasqualina Caiazzo, ha reso nota la sentenza durante la pubblica udienza. Auricchio è stato condannato al pagamento di una multa di 300,00 euro, oltre alle spese processuali liquidate in favore di Iovino per una somma complessiva di 2.000 euro.

Azione civile e risarcimento danni

L’avvocato Sabrina Palumbo, legale rappresentante dell’ex comandante, ha annunciato l’intenzione di procedere con la causa civile per la quantificazione del risarcimento dei danni derivanti dall’offesa arrecata al suo assistito.

La replica di Auricchio e il ricorso

Girolamo Auricchio ha prontamente annunciato il ricorso in appello, dichiarando che esistono elementi di rilevante contenuto informativo non acquisiti in prima istanza. Il vicesindaco si è detto fiducioso nella magistratura, sostenendo che l’esame della documentazione completa confermerà le sue ragioni, ribaltando l’esito della sentenza e permettendogli di richiedere a sua volta un risarcimento.