Sassano, Nicola Pellegrino unico candidato sindaco: «Servire il territorio con concretezza e responsabilità»

Si delinea un quadro politico inedito per il Comune di Sassano. Nicola Pellegrino è ufficialmente l’unico candidato in corsa per la carica di primo cittadino, sostenuto dalla lista civica “Noi per Sassano”.
Una situazione amministrativa particolare che sposta i riflettori dalla classica competizione tra schieramenti direttamente al cuore dei programmi e delle necessità della comunità.
La visione di Pellegrino: concretezza e vicinanza
Nel presentare il proprio impegno, Pellegrino ha ribadito la volontà di mettere al centro:
«La concretezza dell’azione amministrativa e la vicinanza ai cittadini, con l’obiettivo di affrontare le principali criticità del territorio e rilanciare i servizi comunali».
Le priorità del programma: infrastrutture e giovani
Il progetto civico guidato da Pellegrino si concentra su alcuni pilastri fondamentali per il futuro del borgo:
- Miglioramento delle infrastrutture: per una rete di collegamento più efficiente.
- Sostegno alle attività produttive: incentivi per l’economia locale.
- Valorizzazione del territorio: promozione delle risorse ambientali e culturali.
- Politiche giovanili: misure mirate a contrastare lo spopolamento e a favorire l’occupazione.
Un percorso nato dal confronto
La candidatura di Pellegrino non è una scelta estemporanea, ma il risultato di un percorso politico caratterizzato da incontri capillari sul territorio. Il confronto diretto con i cittadini ha permesso di costruire un progetto civico solido, che oggi si presenta al voto come l’unica proposta per la guida di Sassano.