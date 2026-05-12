Politica

Sassano, Nicola Pellegrino unico candidato sindaco: «Servire il territorio con concretezza e responsabilità»

Elezioni a Sassano: Nicola Pellegrino corre da solo con la lista "Noi per Sassano". Scopri le priorità del candidato, tra infrastrutture e politiche giovanili

Erminio Cioffi

Si delinea un quadro politico inedito per il Comune di Sassano. Nicola Pellegrino è ufficialmente l’unico candidato in corsa per la carica di primo cittadino, sostenuto dalla lista civica “Noi per Sassano”.

Una situazione amministrativa particolare che sposta i riflettori dalla classica competizione tra schieramenti direttamente al cuore dei programmi e delle necessità della comunità.

La visione di Pellegrino: concretezza e vicinanza

Nel presentare il proprio impegno, Pellegrino ha ribadito la volontà di mettere al centro:

«La concretezza dell’azione amministrativa e la vicinanza ai cittadini, con l’obiettivo di affrontare le principali criticità del territorio e rilanciare i servizi comunali».

Le priorità del programma: infrastrutture e giovani

Il progetto civico guidato da Pellegrino si concentra su alcuni pilastri fondamentali per il futuro del borgo:

  • Miglioramento delle infrastrutture: per una rete di collegamento più efficiente.
  • Sostegno alle attività produttive: incentivi per l’economia locale.
  • Valorizzazione del territorio: promozione delle risorse ambientali e culturali.
  • Politiche giovanili: misure mirate a contrastare lo spopolamento e a favorire l’occupazione.

Un percorso nato dal confronto

La candidatura di Pellegrino non è una scelta estemporanea, ma il risultato di un percorso politico caratterizzato da incontri capillari sul territorio. Il confronto diretto con i cittadini ha permesso di costruire un progetto civico solido, che oggi si presenta al voto come l’unica proposta per la guida di Sassano.

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