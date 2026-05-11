Controlli a Roccadaspide: fermata con droga e coltelli sulla Statale 166, scatta la denuncia

Nell’ambito delle attività ordinarie di controllo del territorio svolte l’8 maggio 2026, lungo la SS 166 degli Alburni, nel Comune di Roccadaspide, gli agenti della Polizia Municipale Mariangelo Iuliano e Antonio Di Filippo hanno fermato un veicolo con a bordo una donna del posto. Durante le verifiche, la conducente ha consegnato spontaneamente una sostanza che, con ogni probabilità, sarebbe riconducibile a stupefacenti, dichiarandone il possesso per uso personale.

Perquisizione e sequestro di armi da taglio

La natura della sostanza sarà accertata dalle autorità competenti attraverso gli esami previsti dalla normativa vigente. Sul posto è intervenuta, su chiamata dei colleghi, anche il Maresciallo Elvira D’Angelo. Nel corso delle successive attività di perquisizione e controllo, eseguite secondo le procedure di rito, sono stati rinvenuti e sequestrati anche due coltelli che erano stati occultati all’interno del veicolo.

Sinergia tra Polizia Municipale e Carabinieri

L’operazione è stata svolta in stretta sinergia con i Carabinieri della locale Stazione, guidati dal Vice Comandante Franco Chiumiento, impegnati in analoghe attività di monitoraggio sul territorio. La donna, una classe 1983 già nota alle forze dell’ordine per precedenti specifici legati al possesso di droghe, è stata denunciata per porto abusivo di armi da taglio.

Provvedimenti e ritiro della patente

Oltre alla denuncia penale, per quanto riguarda le sostanze rinvenute è scattata la segnalazione all’Autorità competente, con la conseguente revoca della patente e il fermo amministrativo del veicolo. Nella mattinata odierna, il sequestro dei coltelli è stato ufficialmente convalidato.

Giro di vite sulla sicurezza stradale

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia Municipale di Roccadaspide su tutto il territorio comunale a tutela della legalità. Particolare attenzione è rivolta alla SS 166 degli Alburni, arteria spesso teatro di incidenti stradali causati dall’eccesso di velocità. Proprio negli ultimi giorni, gli agenti hanno elevato diverse sanzioni e portato a termine un inseguimento dopo che un conducente non si era fermato all’alt. Anche in quel caso, l’automobilista è stato identificato e ha subito il ritiro della patente.