Elezioni Salerno, Piazza Portanova aperta a tutti: ecco il calendario dei comizi finali

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, Piazza Portanova sarà aperta a tutti i candidati. Il commissario prefettizio del Comune di Salerno, Vincenzo Panico, ha convocato a Palazzo di Città i rappresentanti delle otto liste impegnate nella corsa alle amministrative per definire l’utilizzo della storica piazza dei comizi conclusivi della campagna elettorale.

Il caso della “contesa”

Un luogo finora al centro della protesta di cinque candidati sindaco su otto — Marenghi, Zambrano, Lanocita, Turchi e De Felice — che avevano contestato la doppia prenotazione della piazza, per il 21 e il 22 maggio, da parte di liste riconducibili a Vincenzo De Luca. Una situazione che, secondo gli altri schieramenti, rischiava di impedire un utilizzo equo di uno spazio simbolo della politica salernitana.

Da qui il confronto con il commissario Panico, che ha raccolto le istanze dei candidati. Nel corso della riunione è stato così definito il calendario dei comizi finali, suddividendo Piazza Portanova tra il 21 e il 22 maggio sulla base dell’ordine cronologico delle richieste presentate.

Il Calendario dei Comizi a Piazza Portanova

Ecco il programma stabilito durante l’incontro:

Giovedì 21 Maggio:

16:30 – 18:30: Elisabetta Barone (Nota: vedi aggiornamento sotto)

Elisabetta Barone (Nota: vedi aggiornamento sotto) 19:00 – 21:00: Massimo Lanocita

Massimo Lanocita 21:30 – 23:30: Marenghi

Venerdì 22 Maggio:

17:00 – 19:00: Zambrano

Zambrano 19:30 – 21:30: Vincenzo De Luca

Vincenzo De Luca 22:00 – 23:00: De Felice

De Felice 23:00 – 24:00: Ventura

Assenze e cambi di programma

Non tutte le forze politiche hanno però preso parte all’incontro. Assente la compagine di Alessandro Turchi, che ha deciso di non partecipare alla riunione e di rinunciare a Piazza Portanova per la chiusura della campagna elettorale.

Intanto, nella tarda serata di ieri anche Elisabetta Barone ha annunciato una scelta diversa. Pur rientrando nel calendario concordato, la candidata ha spiegato che concluderà la campagna elettorale in Piazza San Francesco:

“Abbiamo scelto di non utilizzare Piazza Portanova perché, come abbiamo cominciato in maniera dissonante, così concluderemo. Saremo in una piazza centrale ma abbandonata e poco curata, per ribadire la nostra idea di città e il valore delle relazioni tra le persone”, ha dichiarato Barone, allontanando ogni polemica sulla contesa per Portanova.

Il calendario dovrà comunque essere confermato dalle forze politiche entro le 18 di oggi. Le urne si avvicinano ed è tutto pronto per gli ultimi colpi di campagna elettorale, con Piazza Portanova che torna a essere il luogo simbolo del confronto politico cittadino.