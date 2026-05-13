Orria: droga nell’allevamento, arrestati coniugi

Marito e moglie sono stati arrestati nella giornata di ieri a Orria per reati legati al possesso di droga, un episodio che ha scosso la tranquillità del paese. I coniugi, lui italiano e lei straniera, sono accusati di possesso di sostanze stupefacenti. L’autorità giudiziaria ha disposto per entrambi il trasferimento in carcere.

La ricostruzione

Secondo quanto emerso, la coppia avrebbe utilizzato la propria attività di allevamento ovino come copertura. Non si escluderebbe – secondo indiscrezioni – l’ipotesi dello spaccio. Durante l’operazione i militari hanno perquisito l’abitazione, l’automobile e il ricovero degli animali, alla ricerca di ulteriori elementi utili all’inchiesta.

Indagini in corso

Le indagini proseguono per chiarire il ruolo dei due e ricostruire l’eventuale rete di contatti legata all’attività illecita.