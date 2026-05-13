Cilento

Orria: droga nell’allevamento, arrestati coniugi

Durante l’operazione i militari hanno perquisito l’abitazione, l’automobile e il ricovero degli animali

Chiara Esposito

Marito e moglie sono stati arrestati nella giornata di ieri a Orria per reati legati al possesso di droga, un episodio che ha scosso la tranquillità del paese. I coniugi, lui italiano e lei straniera, sono accusati di possesso di sostanze stupefacenti. L’autorità giudiziaria ha disposto per entrambi il trasferimento in carcere.

La ricostruzione

Secondo quanto emerso, la coppia avrebbe utilizzato la propria attività di allevamento ovino come copertura. Non si escluderebbe – secondo indiscrezioni – l’ipotesi dello spaccio. Durante l’operazione i militari hanno perquisito l’abitazione, l’automobile e il ricovero degli animali, alla ricerca di ulteriori elementi utili all’inchiesta.

Indagini in corso

Le indagini proseguono per chiarire il ruolo dei due e ricostruire l’eventuale rete di contatti legata all’attività illecita.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.