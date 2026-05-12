Alburni

Bellosguardo: il sindaco Giuseppe Parente alla guida della Provincia di Salerno, ecco cosa ne pensano i cittadini

Il sindaco di Bellosguardo, Giuseppe Parente, è il nuovo Presidente della Provincia di Salerno. InfoCilento raccoglie le voci e l'orgoglio della sua comunità

Alessandra Pazzanese

Giuseppe Parente, sindaco del comune di Bellosguardo, amministratore e politico di lungo corso, è stato eletto, di recente, Presidente della Provincia di Salerno. Supportato dal centro-sinistra, Parente è il primo cittadino di un comune che conta poco meno di settecento abitanti, uno dei borghi più suggestivi dell’entroterra cilentano. L’elezione a Palazzo Sant’Agostino rappresenta un traguardo storico non solo per il neo Presidente, ma per tutta la comunità locale.

Le voci del territorio: il sondaggio di InfoCilento

Le telecamere e i microfoni di InfoCilento, proprio alla luce della nomina, hanno raggiunto il comune di Bellosguardo per raccogliere le reazioni a caldo dei cittadini. Cosa ne pensano gli abitanti dell’importante incarico che il loro sindaco andrà a ricoprire?

Dal sondaggio sono emersi pensieri e opinioni pieni di orgoglio: un sentimento diffuso che vede in Parente non solo un amministratore locale, ma un punto di riferimento per l’intero territorio provinciale.

Il commento della politica locale

Ad esprimere profonda soddisfazione è stato anche Franco Peduto, amministratore del Comune di Bellosguardo e Presidente del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Valle del Fasanella”. La nomina di Parente viene letta come un segnale di attenzione verso le aree interne e i piccoli borghi, cuore pulsante della provincia salernitana.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.