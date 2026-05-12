Bellosguardo: il sindaco Giuseppe Parente alla guida della Provincia di Salerno, ecco cosa ne pensano i cittadini

Giuseppe Parente, sindaco del comune di Bellosguardo, amministratore e politico di lungo corso, è stato eletto, di recente, Presidente della Provincia di Salerno. Supportato dal centro-sinistra, Parente è il primo cittadino di un comune che conta poco meno di settecento abitanti, uno dei borghi più suggestivi dell’entroterra cilentano. L’elezione a Palazzo Sant’Agostino rappresenta un traguardo storico non solo per il neo Presidente, ma per tutta la comunità locale.

Le voci del territorio: il sondaggio di InfoCilento

Le telecamere e i microfoni di InfoCilento, proprio alla luce della nomina, hanno raggiunto il comune di Bellosguardo per raccogliere le reazioni a caldo dei cittadini. Cosa ne pensano gli abitanti dell’importante incarico che il loro sindaco andrà a ricoprire?

Dal sondaggio sono emersi pensieri e opinioni pieni di orgoglio: un sentimento diffuso che vede in Parente non solo un amministratore locale, ma un punto di riferimento per l’intero territorio provinciale.

Ad esprimere profonda soddisfazione è stato anche Franco Peduto, amministratore del Comune di Bellosguardo e Presidente del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Valle del Fasanella”. La nomina di Parente viene letta come un segnale di attenzione verso le aree interne e i piccoli borghi, cuore pulsante della provincia salernitana.