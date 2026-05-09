Bandecchi a Salerno lancia la sfida di Ventura: “Basta politica delle chiacchiere, qui serve il modello Terni”

Si è svolto ieri sera, in Piazza Sant’Agostino, a Salerno, l’incontro pubblico tra Stefano Bandecchi e Domenico Ventura, candidato sindaco della lista Dimensione Bandecchi in vista delle prossime elezioni amministrative a Salerno.

L’attacco di Bandecchi: “Risultati contro chiacchiere”

Nel corso dell’iniziativa, Bandecchi ha ribadito il sostegno a Ventura, attaccando quella che ha definito “la politica delle chiacchiere” e rivendicando invece un modello amministrativo basato sui risultati concreti. Il sindaco di Terni ha citato alcuni interventi realizzati nella città umbra, indicando Ventura come “una persona del fare” capace di portare un cambiamento reale anche a Salerno.

Non sono mancate critiche all’attuale situazione politica cittadina e alla gestione degli ultimi anni. Bandecchi ha parlato di una città che, a suo avviso, ha perso lo slancio del passato, sostenendo la necessità di rompere con i vecchi equilibri politici.

Ventura: “Salerno deve ripartire da zero”

Sulla stessa linea Domenico Ventura, che ha rilanciato il tema della discontinuità rispetto agli attuali schieramenti.

“Salerno deve ripartire da zero”, ha dichiarato il candidato sindaco, spiegando di aver scelto di candidarsi per offrire un’alternativa concreta ai cittadini.

Ventura ha poi criticato il sistema politico locale e i mancati accordi tra le opposizioni, sostenendo la necessità di costruire una proposta nuova, lontana dalle logiche di potere che, secondo lui, hanno caratterizzato gli ultimi anni della vita amministrativa cittadina.