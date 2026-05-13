Cronaca

Camion ribaltato sulla A2 tra Campagna ed Eboli: soccorsi in azione e traffico rallentato

Incidente in direzione Salerno: ferito il conducente. Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e personale Anas

Antonio Elia

Apprensione lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Campagna ed Eboli, in direzione Salerno, dove un camion si è ribaltato per cause ancora in corso di accertamento.

Gli interventi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale Anas per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità. Secondo le prime informazioni, il conducente del mezzo sarebbe rimasto ferito e trasportato in ospedale.

Traffico in tilt

L’incidente ha provocato rallentamenti lungo la carreggiata sud, con traffico durante le operazioni di rimozione del mezzo pesante. Si raccomanda massima prudenza agli automobilisti in transito e, se possibile, di utilizzare percorsi alternativi.

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