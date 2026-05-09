L’oro di Sala Consilina: Gin Agnes conquista Londra ai The Gin Guide Awards 2026

Il panorama internazionale dei distillati premium parla italiano e, nello specifico, salernitano. Il Gin Agnes, progetto nato dall’azienda Zafferano Agnes con sede a Sala Consilina, ha ottenuto un successo straordinario ai prestigiosi The Gin Guide Awards 2026 di Londra. La competizione, nota per la sua indipendenza e autorevolezza nel settore degli spirits, ha premiato l’identità territoriale e la qualità sensoriale di questo prodotto unico.

Un doppio podio storico per il Made in Italy

L’affermazione del Gin Agnes nella capitale britannica si è concretizzata con due riconoscimenti di altissimo profilo. Il traguardo più significativo è il Gold Award 2026 nella categoria “Negroni”, che lo posiziona tra i migliori gin al mondo per la creazione dello storico cocktail. A questo si aggiunge il Silver Award ottenuto nella categoria internazionale “Flavoured Gin”, dedicata alle produzioni che si distinguono per un profilo botanico e aromatico di forte carattere.

Si tratta di un risultato che riscrive i record per la distillazione italiana in questa competizione: il Gin Agnes è stato l’unico gin allo zafferano a essere premiato in entrambe le categorie. Inoltre, nel 2026, solo tre gin italiani hanno ottenuto un riconoscimento nelle sezioni “Flavoured” e “Negroni”, ma solo Agnes è riuscito a salire sul podio in entrambi i segmenti, confermando una versatilità fuori dal comune.

Il verdetto degli esperti e il metodo della degustazione alla cieca

Il successo è stato sancito da una giuria di esperti internazionali composta da professionisti della mixology, della distillazione e del retail. Le valutazioni sono avvenute tramite blind tasting (degustazione alla cieca), garantendo la massima imparzialità.

“I Negroni realizzati con Gin Agnes sono risultati tra quelli con il punteggio più alto durante le degustazioni alla cieca effettuate da alcuni dei più autorevoli esperti mondiali di Negroni.”

L’organizzazione dei premi, guidata dal consulente internazionale Paul Jackson, ha sottolineato come i Gold Awards siano assegnati in numero estremamente limitato per preservare il prestigio del riconoscimento. Il profilo sensoriale del Gin Agnes ha convinto grazie all’equilibrio tra le note speziate dello zafferano, gli agrumi e le botaniche, oltre a una spiccata attitudine alla miscelazione.

Dalle terre di Sala Consilina ai vertici mondiali

Dietro questo successo internazionale si cela la visione imprenditoriale di Vincenzo Vespoli e Maurizio Caporale. I fondatori di Zafferano Agnes hanno scommesso sulla valorizzazione di una materia prima preziosa per dare vita a un prodotto ad alta identità territoriale, capace di raccontare le eccellenze del Vallo di Diano e delle aree interne del Sud Italia.

“Ricevere due riconoscimenti internazionali a Londra rappresenta per noi una grandissima emozione. Questi premi sono il risultato di anni di lavoro, ricerca e passione. Siamo orgogliosi di poter rappresentare il nostro territorio in una competizione internazionale così importante e di vedere premiata la nostra idea di valorizzazione dello zafferano attraverso prodotti autentici e distintivi.”

Il trionfo londinese non celebra solo un’azienda, ma l’intero sistema produttivo di qualità della provincia di Salerno, dimostrando come il legame con le proprie radici possa trasformarsi in un asset competitivo vincente sui mercati globali del lusso e del beverage premium.