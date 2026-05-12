Anima Mundi a Eboli: la scienza dell’aria protagonista al simposio scientifico

Dopo il grande successo inaugurale dello scorso 9 maggio, prosegue il viaggio di “Anima Mundi – Lo Spirito dell’Universo”, il simposio scientifico e culturale che sta trasformando il centro storico di Eboli in uno spazio di confronto tra sapere, arte e comunità.

Il secondo appuntamento, in programma sabato 16 maggio dalle ore 18:30 alle 20:30 presso la Sala Concerti San Lorenzo, sarà dedicato all’elemento ARIA, protagonista di una riflessione multidisciplinare capace di intrecciare scienza contemporanea, pensiero filosofico e identità territoriale.

Eccellenze locali al giardino Vacca De Dominicis

Grande partecipazione anche per gli eventi collaterali ospitati nell’elegante Giardino Vacca De Dominicis, dove il pubblico potrà vivere un percorso di degustazione dedicato alle eccellenze enogastronomiche locali. A tavola, tra altre prelibatezze, anche il “pane della felicità” prodotto da Il Forno di Vincenzo, forno sociale di comunità, eccellenza e fiore all’occhiello del borgo antico.

I quattro elementi come chiave di lettura del cosmo

Ideato dall’architetto Francesca Spera, Gattapone APS, in collaborazione con L’Ermice APS e Memoria Futuro Lab, il progetto trae ispirazione dallo stemma della Città di Eboli e dalla teoria dei quattro elementi di Empedocle — terra, acqua, aria e fuoco — reinterpretati come chiavi simboliche per comprendere la complessità del cosmo e dell’esistenza umana. Il simposio si sviluppa attraverso quattro incontri tematici, ciascuno dedicato a un elemento naturale e animato dagli interventi di studiosi, ricercatori ed esperti provenienti da prestigiose università e istituti di ricerca italiani.

Programma e saluti istituzionali

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di: Marzia Spera, Vicepresidente Associazione Gattapone APS; Antonio Cuomo, Presidente Ente Riserve Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano; Lucilla Polito, Assessore alla Cultura della Città di Eboli; Mario Conte, Sindaco della Città di Eboli.

L’introduzione sarà affidata ad Armando Voza, esperto di storia locale, con l’intervento dal titolo: “Da AperíScienze al Simposio, la scienza a portata di tutti”.

Gli interventi scientifici e il contributo accademico

Seguiranno le relazioni scientifiche di:

Carla Aramo, Prima Ricercatrice in Fisica Astroparticellare presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Sezione di Napoli, con l’intervento: “Messaggi dall’Universo estremo: cosa sono e come osserviamo i segnali più energetici del cosmo”.

Domenico Fulgione, Professore Ordinario di Zoologia presso il Dipartimento di Biologia dell’Università Federico II di Napoli, con la relazione: “L’invisibile architetto: come l’atmosfera ha scolpito la vita sulla Terra”.

A moderare l’incontro sarà Maurizio Bonadies, geologo e docente di Scienze Naturali.

Arte, musica e territorio

L’evento sarà inoltre impreziosito dalle installazioni artistiche del Maestro scultore Pasquale Ciao, dalla partecipazione del Liceo Musicale “Perito-Levi” di Eboli e dalle letture curate da Elena D’Ambrosio e Alessio Mollica.

“Anima Mundi – Lo Spirito dell’Universo” si afferma come un prestigioso spazio di incontro e confronto tra saperi, discipline e visioni differenti, capace di valorizzare il patrimonio storico e culturale di Eboli attraverso un dialogo vivo tra tradizione, conoscenza scientifica e prospettive future.