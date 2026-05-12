Gelbison, obiettivo Serie C: ufficiale la conferma di mister Massimo Agovino

La Gelbison riparte dalle certezze. Questa mattina è arrivata la stretta di mano ufficiale tra il Presidente Maurizio Puglisi e Mister Massimo Agovino, che continuerà a guidare la prima squadra rossoblù anche nella prossima stagione calcistica.

Una conferma nel segno della continuità e della progettualità, arrivata dopo una stagione di ritorno straordinaria che ha visto la Gelbison rendersi protagonista di una rimonta da record. Sotto la guida del tecnico, la squadra è stata capace di inanellare una lunga serie di vittorie che ha permesso al club di conquistare l’accesso ai playoff, riportando grande entusiasmo e forti ambizioni in tutto l’ambiente.

Il progetto di Puglisi: programmazione e assalto alla terza serie

Il Presidente Maurizio Puglisi non ha mai nascosto l’obiettivo a lungo termine della società: riportare la Gelbison in Serie C. Per raggiungere traguardi di questo rilievo, la dirigenza sa che sarà fondamentale programmare con estrema attenzione ogni dettaglio del futuro prossimo.

In quest’ottica, la conferma di mister Agovino rappresenta il primo tassello fondamentale del nuovo percorso sportivo. Blindando la panchina, la società lancia un segnale chiaro alle concorrenti e dà continuità al lavoro tattico e psicologico iniziato nei mesi scorsi.

Visione chiara e determinazione per il futuro rossoblù

Con il tecnico saldamente alla guida, il lavoro di pianificazione della rosa e del ritiro è già a buon punto. La società è pronta a continuare il proprio cammino nel campionato dilettantistico con determinazione, entusiasmo e una grande voglia di crescere, sia dentro che fuori dal campo.

La Gelbison guarda avanti, forte di una visione societaria chiara, di un modello sostenibile e di uno staff tecnico che ha già ampiamente dimostrato il proprio valore sul rettangolo di gioco.