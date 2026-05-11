Tragedia sulla provinciale Teggiano-Polla: morta anche Maria Mastrangelo

Si aggrava il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto lo scorso 25 aprile lungo la strada provinciale Teggiano–Polla. Dopo il decesso di Luigi Pepe, 75 anni, è morta anche la moglie, Maria Mastrangelo, sua coetanea, originaria di San Pietro al Tanagro. La donna era ricoverata in condizioni gravissime nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove i medici hanno tentato fino all’ultimo di salvarle la vita. Purtroppo, nelle ultime ore, il suo cuore ha smesso di battere, trasformando l’incidente in una tragedia ancora più drammatica per le comunità coinvolte.

La dinamica del violento tamponamento

I due coniugi viaggiavano a bordo di una Fiat Panda quando, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbero stati tamponati da un’altra vettura, un’Alfa Romeo. L’impatto era stato violentissimo e ha reso necessario l’immediato intervento dei soccorsi, con il trasferimento d’urgenza dei feriti in ospedale.

Due indagati per omicidio stradale

Intanto, sul fronte delle indagini, risultano iscritte nel registro degli indagati due persone, fratello e sorella. I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Sala Consilina stanno lavorando per chiarire chi fosse alla guida dell’auto che ha provocato il tamponamento. Per entrambi l’ipotesi di reato è quella di omicidio stradale colposo plurimo.