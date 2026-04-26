Cronaca

Sant’Arsenio: morto uno dei feriti nell’incidente sulla SP Teggiano-Polla

La notizia della scomparsa di Luigi Pepe ha scosso profondamente il territorio. L'uomo era molto noto e stimato a Sant'Arsenio, dove risiedeva

Erminio Cioffi

Non ce l’ha fatta Luigi Pepe, il 75enne coinvolto nel violento incidente stradale avvenuto nella serata di ieri lungo la Strada Provinciale che collega Teggiano a Polla. L’uomo, che era stato ricoverato d’urgenza presso l’ospedale Luigi Curto subito dopo il sinistro, è spirato nella notte a causa delle gravi ferite riportate.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, Pepe viaggiava a bordo di una Fiat Panda in compagnia della moglie quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, la vettura è entrata in collisione con un’Alfa Romeo. L’impatto è stato estremamente violento.

Sul posto sono giunti tempestivamente i soccorsi che hanno prestato le prime cure ai coniugi, trasportati d’urgenza al nosocomio pollese. Nonostante il repentino intervento dei sanitari e i tentativi di salvargli la vita, le condizioni del 75enne sono apparse fin da subito critiche, fino al tragico epilogo nelle ore successive al ricovero.

Il dolore delle comunità

La notizia della scomparsa di Luigi Pepe ha scosso profondamente il territorio. L’uomo era molto noto e stimato a Sant’Arsenio, dove risiedeva. Il dolore si estende anche a San Pietro al Tanagro, paese d’origine della moglie, dove la notizia è stata accolta con profonda commozione. Entrambe le comunità si sono strette attorno alla famiglia in questo momento di indicibile sofferenza.

Le indagini

Resta ora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro. L’arteria stradale, purtroppo, è stata già in passato teatro di altri incidenti; saranno i rilievi effettuati dalle forze dell’ordine a ricostruire con precisione quanto accaduto e ad accertare eventuali responsabilità, facendo luce su una tragedia che lascia sgomenti i cittadini del Vallo di Diano.

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