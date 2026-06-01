Vero Volley Numia Campione d’Italia Under 14: trionfo al Pala Di Concilio di Agropoli

Grande spettacolo e forti emozioni al Pala “Di Concilio” di Agropoli, dove la Vero Volley Numia si è laureata campione d’Italia Under 14 femminile al termine di una finale avvincente contro l’Asd Chions Fiume Volley.

La squadra guidata da coach Grisani ha compiuto una straordinaria rimonta dopo essere andata sotto di due set. Quando il match sembrava ormai indirizzato, le giovani atlete hanno reagito con carattere e determinazione, riuscendo a riequilibrare la sfida e a trascinarla al tie-break decisivo.

La rimonta scudetto nel quinto set

Nel quinto set, giocato punto a punto, la Vero Volley Numia ha trovato le energie e la lucidità necessarie per completare la rimonta e conquistare il titolo nazionale, al termine di una gara ricca di emozioni e colpi di scena.

A fare da cornice all’evento, un pubblico numeroso e caloroso che ha gremito gli spalti del Pala “Di Concilio”, contribuendo a rendere ancora più speciale una giornata di grande sport.

Agropoli si conferma capitale dello sport

Ancore una volta Agropoli ha dimostrato la propria capacità organizzativa, rispondendo presente nell’accoglienza e nella gestione di una manifestazione sportiva di rilevanza nazionale, confermandosi punto di riferimento per eventi di alto livello.