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Giffoni Sei Casali, il coraggio della Polizia Locale salva una vita: l’elogio della Cisl-Fp

Intervento provvidenziale a Giffoni Sei Casali: l'agente Carmela Ricciardiello e i Carabinieri sventano un suicidio. Il plauso della Cisl-Fp di Salerno.

Redazione Infocilento
Polizia Municipale

La Cisl-Fp di Salerno, nella persona del Segretario Generale, dott. Miro Amatruda, e dell’intero gruppo dirigente elogia l’operato della Polizia Locale del Comune di Giffoni Sei Casali, diretta dal Tenente Cioffi, che nella giornata del diciannove maggio ha operato un delicatissimo intervento scongiurando il suicidio di un cittadino quarantacinquenne, affetto da una grave forma di depressione, che aveva tentato di togliersi la vita.

Il sangue freddo dell’agente Ricciardiello

L’agente Ricciardiello Carmela, avendo ricevuto sul proprio telefono di servizio la richiesta di aiuto, ha immediatamente, assieme ai militari della locale Stazione dei Carabinieri, allertato i soccorsi e, recatasi a casa della persona che stava per commettere l’estremo gesto, è riuscita ad evitare la morte del cittadino giffonese. Con un’attenta applicazione, da parte dell’agente della Polizia Locale di Giffoni, delle procedure previste in questi casi e grazie ad un non comune sangue freddo si è evitata una sicura tragedia.

L’orgoglio del sindacato per il senso del dovere

La Cisl-Fp di Salerno è fiera di rappresentare lavoratrici e lavoratori (la Ricciardiello è da anni iscritta Cisl e svolge anche il ruolo di RSU) che con il loro impegno quotidiano garantiscono la sicurezza delle comunità dove prestano servizio, spingendosi in tante occasioni ben oltre le funzioni assegnate dalla Legge, dimostrando un alto senso del dovere a difesa delle istituzioni.

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