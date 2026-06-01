Tragedia a Capaccio Paestum, ultimo saluto per Osvaldo e Cristian a Castellabate

Il risuono delle campane ad interrompere un silenzio assoluto. Intorno alle ore 17.00 di ieri la Chiesa di San Marco Evangelista ha accolto il feretro di Osvaldo Di Giaimo, uno dei ragazzi scomparso tragicamente nell’incidente stradale all’alba di sabato a Capaccio Paestum.

Un ultimo struggente saluto direttamente nella sua San Marco, con il feretro che si è mosso in un lento corteo dall’abitazione del nonno per raggiungere la Chiesa per il rito funebre celebrato dal parroco Don Franco Giordano. Ad attenderlo tanti familiari e amici del posto tra lacrime e dolore per una scomparsa così improvvisa e drammatica.

Osvaldo lascia la mamma Rita, il papà Francesco e i fratelli Mariano e Aurora. Il 27enne è ricordato da tutti come un ragazzo sorridente e riservato. Nelle ultime settimane aveva iniziato il tirocinio GOL con il Comune di Castellabate, occupandosi della tutela delle aree verdi.

L’ultimo saluto a Cristian Ventura

Nella mattinata di oggi, invece, è stato il momento di salutare per l’ultima volta Cristian Ventura, il 39enne in sella all’SH nero insieme al suo amico Osvaldo, purtroppo finito fatalmente contro il muro di recinzione di una villetta in Via Poseidonia in località Laura di Capaccio Paestum.

Il funerale si è svolto presso la Basilica Pontificia di Castellabate Capoluogo, tra l’affetto di chi lo conosceva e lo voleva bene. Cristian era originario di Catania, ma da anni si era trasferito in Cilento dove svolgeva la professione di muratore.

Due giovani vite spezzate che hanno lasciato l’intera comunità in lutto.