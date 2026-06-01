Inseguimento sulla SS18 a Capaccio Paestum: arrestata la fuga di un 37enne

Nella mattinata di domenica, il personale del Comando di Polizia Municipale di Capaccio Paestum, sotto la direzione del Comandante Maggiore Antonio Rinaldi, ha tratto in arresto la marcia di un veicolo in fuga e deferito all’Autorità Giudiziaria un cittadino di 37 anni, residente a Caivano (NA), resosi responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e fuga stradale.

I fatti si sono verificati intorno alle ore 08:30 lungo la Strada Statale 18, in località Ponte Barizzo, durante l’esecuzione di un programmato servizio istituzionale di polizia stradale.

Il dispositivo elettronico di rilevamento e supporto operativo “Targa System”, in dotazione al Corpo, ha segnalato il transito, con direttrice di marcia Nord/Sud, di un autoveicolo sprovvisto della prescritta copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (R.C.A.).

Il tentativo di investimento e la fuga

Gli agenti operanti hanno proceduto, secondo le modalità regolamentari e con l’ausilio dei dispositivi di segnalazione manuale, a intimare l’alt al conducente per l’espletamento dei controlli documentali.

Il soggetto alla guida, in palese violazione dell’ordine impartito, ha posto in essere una manovra repentina altamente lesiva per la pubblica incolumità, accelerando bruscamente nel tentativo di sottrarsi al controllo. L’agente di pattuglia posizionato sulla carreggiata è stato costretto a indietreggiare d’urgenza per evitare l’impatto diretto con il mezzo in accelerazione.

L’inseguimento e il blocco del veicolo

Prontamente, l’equipaggio istituzionale si è posto all’inseguimento del veicolo fuggitivo, attivando i dispositivi acustici e luminosi di emergenza. L’azione coordinata con un’altra pattuglia in supporto ha consentito di intercettare e sbarrare la strada al mezzo dopo circa due chilometri di inseguimento, nei pressi del cavalcavia ferroviario situato in via Magna Grecia.

Il conducente, identificato sul posto, non ha opposto ulteriore resistenza ed è stato trasferito presso gli uffici del Comando per la redazione degli atti di rito. All’esito degli accertamenti terminalistici, il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell’articolo 193 del Codice della Strada.

Il trentasettenne è stato formalmente denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell’articolo 337 del Codice Penale (Resistenza a Pubblico Ufficiale) e dell’articolo 192, comma 7 del Codice della Strada (Fuga stradale). Del quadro probatorio delineato è stato notiziato telefonicamente il Magistrato di turno.

Dichiarazione istituzionale del Sindaco di Capaccio Paestum