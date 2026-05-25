Cilento

Festa della Madonna dell’Acquasanta, tra fede e leggenda la secolare tradizione del santuario

Il 26 maggio si rinnova la festa della Madonna dell'Acquasanta. Alla scoperta del santuario e della leggenda legata alla sorgente miracolosa

Redazione Infocilento
Madonna dell'acquasanta

Come da tradizione, il martedì successivo alla Pentecoste segna la celebrazione della festa della Madonna dell’Acquasanta, un evento profondamente radicato nella cultura locale. Quest’anno, la ricorrenza cade il 26 maggio.

La storia del santuario

Il Santuario dell’Acquasanta sorge lungo l’antica via che collegava Laureana e Torchiara, nelle vicinanze della vecchia stazione di Torchiara e in prossimità delle sorgenti del torrente omonimo. Secondo le testimonianze raccolte da Gian Cola del Mercato nella sua opera Commentari agli Statuti del Cilento del 1677, il culto sarebbe nato dalle proprietà miracolose della sorgente che sgorga in quel luogo, attorno alla quale fu poi edificata la chiesetta.

La leggenda delle tre vergini

La tradizione narra che la sorgente abbia fatto la sua comparsa in seguito alla lapidazione di tre vergini di Agropoli, inseguite fino a quel punto dai loro parenti furiosi per aver ascoltato la predicazione di San Paolo.

L’architettura e i tesori del santuario oggi

Attualmente, il Santuario si presenta come un complesso articolato che include l’aula, il presbiterio, la sacrestia e la canonica. Il presbiterio si distingue per la presenza di un pozzo di marmo, risalente al 1652, da cui viene prelevata l’acqua considerata miracolosa. Di grande valore artistico è anche il murale affrescato nel 1647, raffigurante la Madonna con il Bambino, affiancata da San Giuseppe e Santa Lucia.

Particolare interessante dell’affresco è l’effetto ottico trompe-l’oeil creato dagli occhi della Madonna, che sembrano seguire l’osservatore da ogni punto del presbiterio.

Le caratteristiche strutturali del Santuario e la presenza della sorgente al suo interno suggeriscono che l’edificio sia stato costruito e ristrutturato più volte su un precedente luogo di culto mariano, probabilmente risalente al VII o VIII secolo.

Il programma della festa

Il 26 maggio, giorno della festa, l’appuntamento clou è la processione per le vie della contrada dopo la Santa Messa delle ore 10:30 presieduta da padre Michele Piscopo. Nel pomeriggio, alle 17.30, a celebrare la messa sarà don Carlo Pisano. I festeggiamenti civili prevedono la presenza del Teatro Nazionale dei Burattini dei Fratelli Ferraiolo e degli Sbandieratori. Alle 23 lo spettacolo pirotecnico.

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