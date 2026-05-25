Cilento

Stella Cilento, grave caduta in una zona impervia: uomo recuperato dall’eliambulanza

Un uomo è rimasto gravemente ferito nella frazione San Giovanni a Stella Cilento. Sul posto i sanitari del 118 e l'eliambulanza per il recupero.

Redazione Infocilento
Eliambulanza

Brutto incidente nelle campagne di Stella Cilento, dove un uomo è rimasto gravemente ferito a seguito di una rovinosa caduta in una zona particolarmente impervia della frazione San Giovanni. L’episodio ha fatto scattare immediatamente i soccorsi, rivelatisi complessi per la natura del terreno.

L’infortunato, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe scivolato per cause che sono ancora in corso di accertamento. L’impatto al suolo gli ha causato una frattura esposta, rendendo indispensabile una richiesta d’aiuto tempestiva.


L’intervento dei soccorritori sul posto

Ricevuto l’allarme, sul luogo del sinistro sono giunti tempestivamente i sanitari del 118, arrivati con l’ambulanza della Misericordia di Vallo della Lucania della postazione di Omignano. L’equipe medica ha dovuto operare in condizioni logistiche estremamente difficili e su un’area accidentata per prestare le prime cure necessarie a stabilizzare il paziente.

Il recupero con l’eliambulanza

Considerata la gravità delle ferite e la difficoltà di un trasporto via terra attraverso la fitta vegetazione, la centrale operativa ha disposto l’invio dell’eliambulanza. Il mezzo aereo è stato reputato fondamentale per garantire il recupero in totale sicurezza dell’uomo dall’area rurale e per consentire il suo trasferimento immediato in ospedale. Le operazioni di soccorso si sono concluse grazie al lavoro sinergico e alla professionalità delle squadre sul campo.

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