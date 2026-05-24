Cronaca

Battipaglia, violenta rissa vicino alla stazione: la Polizia Municipale evita il peggio

Attimi di forte tensione in una zona frequentata da cittadini e negozi. Le forze dell'ordine indagano sulla dinamica e cercano i responsabili

Antonio Elia

Momenti di tensione, ieri sera, a Battipaglia, dove una violenta lite tra cittadini extracomunitari è scoppiata nei pressi della stazione ferroviaria.

I fatti

L’episodio si è verificato intorno alle 20.30, in una zona particolarmente frequentata anche per la presenza di attività commerciali e di un supermercato. La situazione ha generato paura tra i presenti, soprattutto tra famiglie, donne e bambini che in quel momento si trovavano nell’area interessata dalla scazzottata.

L’intervento della Polizia Municipale

Alcuni testimoni hanno raccontato di attimi di forte panico, con urla e persone in fuga per evitare di essere coinvolte. Sul posto è intervenuta tempestivamente la Polizia Municipale, che è riuscita a riportare la calma evitando conseguenze più gravi. All’arrivo degli agenti, però, i responsabili della rissa si erano già dileguati tra i vicoli circostanti, facendo perdere le proprie tracce.

Indagini in corso

Sono in corso accertamenti per identificare i soggetti coinvolti e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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