Cronaca

Blitz antimafia della DDA di Salerntra Italia e Croazia: arresti e sequestri per traffico di droga e armi da guerra

Maxitrasferta investigativa coordinata dalla DDA di Salerno. Misure cautelari tra l'Italia e Zagabria: smantellata un'organizzazione criminale transnazionale

Redazione Infocilento
Polizia

Dalle prime ore della giornata, in diverse province italiane e nel distretto croato di Zagabria, gli investigatori della Polizia di Stato, con il supporto in quel territorio della Polizia croata, stanno eseguendo un’ordinanza impositiva di misure cautelari. Il provvedimento è stato emesso dal GIP presso il Tribunale di Salerno su richiesta della Procura distrettuale antimafia salernitana nei confronti di diversi soggetti.

Gli indagati sono accusati a vario titolo per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, importazione nello Stato italiano di armi da guerra, porto e detenzione illegale di armi, lesioni personali e violenza privata, tutti aggravati dal metodo mafioso. Tra i reati contestati figurano anche l’accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti e il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Una cooperazione internazionale contro il crimine organizzato

Il provvedimento scaturisce dall’indagine condotta dagli Uffici investigativi della Polizia di Stato, SISCO di Salerno e Servizio Centrale Operativo. L’operazione è stata diretta dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, con il prezioso supporto della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e di Eurojust.

Questi organismi hanno assicurato un proficuo scambio investigativo con la Procura speciale croata (USKOK – Ufficio per la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata), permettendo di smantellare la rete criminale transnazionale.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.