Sassano, trattore si ribalta: uomo gravemente ferito

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente nelle campagne di Sassano, dove un uomo del posto è rimasto gravemente ferito mentre era a bordo del suo trattore.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il mezzo agricolo si sarebbe improvvisamente ribaltato durante le attività nei campi, causando il ferimento dell’uomo. Immediata la richiesta di soccorso, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo le prime cure prestate sul luogo dell’incidente, hanno trasferito il ferito all’ospedale di Polla.

Gli interventi

Giunto al Pronto Soccorso, l’uomo è stato sottoposto agli accertamenti necessari e successivamente ricoverato nel reparto di Chirurgia, dove resta sotto osservazione dei medici.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, impegnati nei rilievi utili a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare le cause che hanno portato al ribaltamento del trattore.