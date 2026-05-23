Battipaglia, controlli della Polizia Locale: raffica di verbali per bici e monopattini elettrici

Proseguono i controlli della Polizia Locale nel centro cittadino di Battipaglia. Nella serata di oggi gli agenti sono impegnati in via Italia in un’attività mirata al rispetto delle norme sulla circolazione di biciclette e monopattini elettrici.

L’operazione

L’operazione, coordinata dal Tenente Calenda, ha già portato alla contestazione di diversi verbali nei confronti di conducenti sorpresi a violare il codice della strada, in particolare per comportamenti ritenuti pericolosi per la sicurezza dei pedoni e della viabilità urbana.

Secondo quanto si apprende, i controlli sono ancora in corso e stanno interessando l’intera area del centro cittadino, con particolare attenzione alle zone maggiormente frequentate nelle ore serali.

Maggiori controlli in Città

L’obiettivo dell’attività è garantire maggiore sicurezza lungo le strade del centro e contrastare l’uso scorretto dei mezzi elettrici, soprattutto nelle aree pedonali e nei punti più trafficati della città.