Eboli, sasso contro una finestra in centro: ferita una 70enne

Tensione in centro a Eboli: sasso contro una finestra ferisce una settantenne. Gruppo di ragazzi lancia una pietra in via Sansone. I residenti chiedono più controlli e sicurezza contro le gang serali.

I fatti

Venerdì sera di apprensione in via Sansone, in pieno centro ad Eboli, dove un gruppo di ragazzi ha lanciato una pietra contro la finestra di un’abitazione, al primo piano, mandandone in frantumi il vetro. In quel momento una donna di circa settant’anni si trovava nei pressi dell’infisso ed è stata colpita alla testa, riportando una ferita da taglio.

I soccorsi

La signora è stata immediatamente soccorsa dai familiari e, fortunatamente, si è ripresa poco dopo dal forte shock e dallo spavento iniziale.

L’episodio ha riacceso la rabbia e la preoccupazione dei residenti della zona, che ora chiedono a gran voce: “maggiore sicurezza, più controlli e interventi mirati da parte delle forze dell’ordine per fermare le gang serali che scorrazzano indisturbate per la città”.