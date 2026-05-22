Albanella: al via la terza edizione del “Mundialito”, l’evento che unisce le nazioni nel segno del calcio a 5

Il 23 e 24 maggio 2026 con inizio alle ore 17:00 presso il campetto adiacente il parco giochi “Umberto Mirarchi” riparte la 3° edizione del “MUNDIALITO“, il torneo di calcio a 5 tra le squadre spontanee delle Nazioni: Bangladesh – Egitto – Italia – Marocco .
Sport, Condivisione e Prevenzione Medica
Un appuntamento dedicato allo sport, allo stare insieme, alla condivisione ed alla salute e prevenzione, grazie alla disponibilità del Dr. Antonio Brando che si occuperà di effettuare le visite mediche a tutti i giovani partecipanti al torneo.
Anche quest’anno la manifestazione è organizzata insieme al Rotary Roccadaspide – Valle del Calore ed all’associazione di volontariato “Ho un sogno movimento odv” e con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Albanella.
Il Programma del Torneo
Le giornate avranno il seguente svolgimento:
- 23 maggio: torneo all’italiana tra le 4 squadre e formazione della classifica.
- 24 maggio: Finali per il terzo e quarto posto ed il primo e secondo.
Un Momento di Convivialità e Sapori dal Mondo
Nella giornata del 24 maggio, dopo la premiazione, dedicheremo lo spazio alla convivialità. Si ringrazia della disponibilità l’I.I.S. – IPSAR “G.B. Piranesi” di Capaccio Paestum, sede distaccata dell’ I.P.S.S.E.O.A. di Matinella di Albanella.
Saranno prodotte le seguenti pietanze:
- BANGLADESH presenterà il BIRYANI
- EGITTO presenterà il KOSHARI
- ITALIA presenterà LAGANA E CECI
- MAROCCO presenterà il COUS COUS
Ringraziamenti Speciali
Si ringrazia della disponibilità:
- La Comunità Alloggio “Fatima”: Gestita dalla Cooperativa Sociale La Provvidenza
- L’associazione “Corpo internazionale di pubblica assistenza Humanitas Soccorso OdV”
- L’Avv. Giuseppe Ametrano – Arbitro federale
I sigg. Medici:
- Dr. Pinuccio Guadagno
- Dr. Ciro Lamberti