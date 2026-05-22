Cilento

Albanella: al via la terza edizione del “Mundialito”, l’evento che unisce le nazioni nel segno del calcio a 5

Il 23 e 24 maggio 2026 l'evento che unisce le nazioni nel segno del calcio a 5, della salute e della convivialità

Comunicato Stampa

Il 23 e 24 maggio 2026 con inizio alle ore 17:00 presso il campetto adiacente il parco giochi “Umberto Mirarchi” riparte la 3° edizione del “MUNDIALITO“, il torneo di calcio a 5 tra le squadre spontanee delle Nazioni: Bangladesh – Egitto – Italia – Marocco .

Sport, Condivisione e Prevenzione Medica

Un appuntamento dedicato allo sport, allo stare insieme, alla condivisione ed alla salute e prevenzione, grazie alla disponibilità del Dr. Antonio Brando che si occuperà di effettuare le visite mediche a tutti i giovani partecipanti al torneo.

Anche quest’anno la manifestazione è organizzata insieme al Rotary Roccadaspide – Valle del Calore ed all’associazione di volontariato “Ho un sogno movimento odv” e con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Albanella.

Il Programma del Torneo

Le giornate avranno il seguente svolgimento:

  • 23 maggio: torneo all’italiana tra le 4 squadre e formazione della classifica.
  • 24 maggio: Finali per il terzo e quarto posto ed il primo e secondo.

Un Momento di Convivialità e Sapori dal Mondo

Nella giornata del 24 maggio, dopo la premiazione, dedicheremo lo spazio alla convivialità. Si ringrazia della disponibilità l’I.I.S. – IPSAR “G.B. Piranesi” di Capaccio Paestum, sede distaccata dell’ I.P.S.S.E.O.A. di Matinella di Albanella.

Saranno prodotte le seguenti pietanze:

  • BANGLADESH presenterà il BIRYANI
  • EGITTO presenterà il KOSHARI
  • ITALIA presenterà LAGANA E CECI
  • MAROCCO presenterà il COUS COUS

Ringraziamenti Speciali

Si ringrazia della disponibilità:

  • La Comunità Alloggio “Fatima”: Gestita dalla Cooperativa Sociale La Provvidenza
  • L’associazione “Corpo internazionale di pubblica assistenza Humanitas Soccorso OdV”
  • L’Avv. Giuseppe Ametrano – Arbitro federale

I sigg. Medici:

  • Dr. Pinuccio Guadagno
  • Dr. Ciro Lamberti
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