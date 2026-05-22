Controlli a Salerno, negato il permesso di soggiorno a un cittadino straniero: era già colpito da Daspo urbani

Nell’ambito delle attività di verifica e controllo svolte dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, personale della Polizia di Stato ha proceduto ad approfondimenti istruttori nei confronti di un cittadino marocchino, emerso all’attenzione degli operatori in occasione della trattazione della pratica amministrativa relativa al rinnovo del permesso di soggiorno.

I precedenti penali e i provvedimenti a carico

Gli accertamenti esperiti hanno consentito di rilevare numerosi precedenti penali e di polizia a carico dello straniero, gravato da condanne per diversi episodi di furto e furto aggravato, nonché da precedenti per resistenza a un pubblico ufficiale. Lo stesso risultava inoltre destinatario di plurimi provvedimenti amministrativi di prevenzione, tra cui divieti di accesso ai locali pubblici e Daspo urbani avvenuti nel Veneto, oltre ad essere stato segnalato per occupazione indebita di spazi sottoposti a divieto di stazionamento.

La decisione del questore di Salerno

Il soggetto, privo di fissa dimora, è stato pertanto ritenuto socialmente pericoloso e incompatibile con le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Alla luce delle risultanze emerse, il Questore della Provincia di Salerno ha adottato nei confronti del predetto cittadino extracomunitario un provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno.

L’attività svolta rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo del territorio predisposto dalla Polizia di Stato, finalizzato alla salvaguardia della sicurezza pubblica e al contrasto di ogni forma di illegalità.