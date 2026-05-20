Francesco Repice inaugura la rassegna Coltocircuito a Castellabate: parte l’estate culturale nel Cilento

Si avvicina l’estate e per Castellabate significa l’inizio di importanti appuntamenti culturali e d’intrattenimento. Anche per quest’anno, infatti, ritorna “Coltocircuito”, la rinomata rassegna promossa dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione del prof. Roberto Vargiù di “DLiveMedia”, che porta nel borgo cilentano tantissimi ospiti del mondo della televisione, dello sport, del giornalismo e della musica.

Il primo grande personaggio a dare il via alla manifestazione sarà il noto giornalista e radiocronista sportivo, Francesco Repice. L’evento è fissato per il prossimo lunedì 25 maggio, alle ore 19.45, sul Lungomare Punta dell’Inferno della frazione di Santa Maria. Con la sua voce inconfondibile, che ha accompagnato milioni di tifosi italiani in tanti match iconici attraverso la magia della radio, Repice si racconterà al pubblico di Castellabate con aneddoti, storie di vita e considerazioni sulla cronaca sportiva attuale. Il famoso giornalista è solamente il primo nome di una ricca serie di appuntamenti itineranti lungo tutte le frazioni del Comune che caratterizzeranno l’intera estate e che verranno presentati ufficialmente nei primi giorni.

La soddisfazione dell’amministrazione comunale

“Siamo davvero felici di riconfermare una rassegna che è diventata nel corso del tempo una manifestazione identitaria per la nostra comunità e per i tanti visitatori che scelgono Castellabate durante la stagione estiva. Anche quest’anno abbiamo voluto costruire un programma capace di coniugare cultura, spettacolo e momenti di riflessione, ospitando personalità di grande valore e richiamo nazionale. Siamo felici di accogliere sin da subito un volto celebre nel panorama sportivo come Francesco Repice”, commenta il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“ColtoCircuito continua a rappresentare uno degli eventi culturali più importanti per valorizzare Castellabate anche dal punto di vista turistico. Portare nel nostro territorio protagonisti del giornalismo, dello spettacolo, del cinema e della cultura significa creare occasioni di confronto, partecipazione e crescita collettiva, ma anche rafforzare l’attrattività del nostro borgo nei confronti di visitatori e appassionati. La presenza di Francesco Repice inaugura un percorso estivo che punterà sulla qualità dei contenuti e sulla capacità degli eventi di creare un legame autentico tra ospiti, cittadini e territorio”, conclude l’Assessore alla Cultura, Luigi Maurano.