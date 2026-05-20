Posto di blocco forzato a Capaccio Paestum: inseguimento sulla SP 175, arrestato un quarantacinquenne

Nell’ambito dei servizi di polizia stradale programmati per il fine settimana sulle arterie stradali a maggiore densità di traffico, finalizzati al potenziamento della sicurezza stradale, il personale della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, coordinato dal Comandante Maggiore Antonio Rinaldi, ha condotto un rilevante intervento operativo nella mattinata di domenica 17 maggio 2026 sulla SP 175, in località Foce Sele.

Nel corso delle ordinarie attività istituzionali, il sistema automatico di lettura targhe in dotazione agli operatori ha segnalato un veicolo, proveniente da Salerno, privo della prescritta copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.

Gli agenti in uniforme, posizionati secondo i protocolli operativi vigenti con il veicolo di servizio regolarmente esposto, hanno intimato l’alt nei modi di legge mediante i dispositivi regolamentari. Il conducente del mezzo, in violazione dell’ordine impartito, ha accelerato repentinamente la marcia per sottrarsi al controllo, costringendo l’operatore di polizia stradale a un tempestivo arretramento per preservare la propria incolumità fisica.

L’inseguimento e il fermo a Laura Mare

La pattuglia operante si è posta all’inseguimento del veicolo fuggitivo, attivando i dispositivi di segnalazione acustica e visiva. L’azione si è conclusa dopo circa un chilometro nei pressi dell’intersezione semaforica in località Laura Mare, dove il veicolo è stato definitivamente intercettato e bloccato in sicurezza.

Il conducente è stato identificato in un cittadino di 45 anni, originario dell’hinterland napoletano e residente a Nola. Condotto presso gli uffici del Comando per gli adempimenti di rito, il soggetto e il veicolo sono stati sottoposti a perquisizione.

I precedenti del conducente e il veicolo già sequestrato

Dalle verifiche effettuate tramite i terminali d’istituto, sono emerse gravi irregolarità in quanto il mezzo era già stato oggetto di sequestro amministrativo in data 28 febbraio 2026 da parte della medesima Polizia Municipale di Capaccio Paestum per mancanza di copertura assicurativa, ed era stato affidato in custodia giudiziale al proprietario, coincidente con il conducente fermato. Il veicolo circolava quindi abusivamente e in condizioni di reiterata assenza di assicurazione R.C.A.

In conseguenza delle violazioni accertate, si è provveduto all’applicazione del sequestro amministrativo del veicolo, con contestuale affidamento al custode acquirente ai fini della successiva confisca, la sanzione pecuniaria amministrativa dell’importo di 3.000 euro e il ritiro immediato della patente di guida, trasmessa alla Prefettura competente per l’irrogazione della sospensione da uno a hai anni.

Le accuse penali e il nuovo reato stradale

Sotto il profilo penale, l’indagato è stato deferito a piede libero all’Autorità Giudiziaria per i reati di Resistenza a Pubblico Ufficiale e Violazione degli obblighi di custodia di cose sottoposte a sequestro.

È stata altresì contestata la fattispecie di reato prevista dall’articolo 192, comma 7-bis del Codice della Strada (“Nuovo reato stradale con carattere di specialità”), introdotta dall’articolo 8 del decreto-legge n. 23/2026 (Decreto Sicurezza), che punisce la condotta di fuga stradale finalizzata a eludere i controlli di polizia con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Dell’avvenuto intervento e delle relative procedure penali è stato notiziato formalmente il Magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno.

In merito all’operazione, il Sindaco di Capaccio Paestum ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Esprimo il mio più vivo plauso e il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale agli agenti della Polizia Municipale e al Comandante, Maggiore Antonio Rinaldi, per la prontezza e la professionalità dimostrate in questa delicata operazione. L’episodio conferma l’importanza cruciale degli investimenti tecnologici e del potenziamento dei controlli stradali che abbiamo fortemente voluto per tutelare i nostri cittadini e i tantissimi visitatori che frequentano il nostro territorio nel fine settimana. Chi circola senza assicurazione e viola i sigilli della legge rappresenta un pericolo pubblico inaccettabile; l’irresponsabilità di chi ha persino attentato all’incolumità dei nostri operatori è stata prontamente repressa grazie al rigore e al coraggio dei nostri agenti, a cui va la nostra totale vicinanza.”