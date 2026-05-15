Cilento

Palinuro capitale dell’inclusione: al via il Meeting Nazionale “Sottosopra” con 700 giovani da tutto il mondo

Dal 6 al 12 giugno, la splendida cornice cilentana ospiterà l'evento faro dell'ANPIS. Una settimana tra sport, cultura e convegni per abbattere lo stigma sulla salute mentale

Comunicato Stampa
Roberto-Grelloni-Presidente-ANPIS-Marta-Stanziona-Silvano Cerulli

Palinuro si prepara a diventare il cuore pulsante dell’inclusione sociale e sportiva. Dal 6 al 12 giugno, la celebre località cilentana ospiterà circa 700 ragazzi provenienti da tutta Italia, con prestigiose rappresentanze internazionali in arrivo da Inghilterra e Ghana.

L’occasione è di quelle speciali: il Meeting Nazionale “Sottosopra”, l’evento più celebre e rappresentativo dell’ANPIS (Associazione Nazionale per l’Inclusione Sociale/Sportiva). La manifestazione estiva itinerante, che ogni anno tocca diverse località italiane, propone una settimana ricca di sport, incontri, attività culturali e importanti convegni dedicati al tema della salute mentale. L’iniziativa vanta il patrocinio e la fattiva collaborazione del Comune di Centola e della Pro Loco Palinuro.

Cos’è l’ANPIS: lo sport come terapia

Fondata nel 2000, l’A.N.P.I.S. è un’importante realtà di promozione sociale che unisce decine di associazioni polisportive dilettantistiche su tutto il territorio italiano. Il suo focus principale è tanto nobile quanto necessario: la lotta alla marginalità e allo stigma sociale attraverso lo sport, inteso come potente strumento terapeutico e di cittadinanza attiva.

L’associazione opera principalmente nel campo del disagio psicosociale. Per l’edizione di quest’anno la scelta è ricaduta su Palinuro proprio per offrire ai partecipanti un’esperienza indimenticabile di inclusione e aggregazione. Gli organizzatori si dicono certi che le bellezze naturali, il mare e l’accoglienza di questi luoghi sapranno donare ai ragazzi serenità e armonia generalizzata.

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