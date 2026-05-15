Anziana precipita per metri durante una passeggiata a Eboli: salvata dai soccorsi

Momenti di paura a Eboli, nella zona di via Tavoliello, dove una donna di 83 anni è precipitata per diversi metri mentre stava facendo una passeggiata in montagna.

La dinamica dell’incidente sul sentiero

Secondo quanto si apprende, l’anziana sarebbe scivolata improvvisamente lungo un sentiero, finendo in una piccola scarpata dopo un volo di almeno tre metri. Immediato l’allarme ai soccorsi.

L’intervento tempestivo della Vopi e le condizioni della donna

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari della Vopi, che hanno raggiunto la donna e prestato le prime cure prima del trasferimento in ospedale.

La signora ha riportato diversi traumi e una sospetta frattura agli arti. Fortunatamente, grazie alla rapidità dei soccorsi, le sue condizioni non sarebbero gravi.