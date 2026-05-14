Scontro tra auto in via Del Grano a Eboli: feriti e polemiche sulla sicurezza

Pochi minuti fa si è verificato un nuovo incidente stradale in via Del Grano, nel comune di Eboli. Due vetture si sono scontrate per cause che sono tuttora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. L’impatto ha destato immediata preoccupazione tra i residenti e i passanti che hanno assistito alla scena.

Dinamica dell’incidente e soccorsi sul posto

Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118 per prestare le prime cure ai coinvolti. Il bilancio parziale parla di alcuni contusi, le cui condizioni sono monitorate dai sanitari. Presenti anche le forze dell’ordine per eseguire i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto e per gestire il traffico veicolare, rimasto congestionato durante le operazioni di soccorso.

Il nodo critico della sicurezza stradale

L’episodio riaccende i riflettori sulla pericolosità di via Del Grano. Quel tratto di strada, purtroppo, è da tempo teatro di numerosi incidenti e scontri. La frequenza di tali eventi continua a porre al centro dell’attenzione il tema della sicurezza stradale nella zona, con i cittadini che chiedono interventi mirati per prevenire nuovi sinistri.