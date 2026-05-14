Disavventura nel Cilento: ottantenne si perde sul sentiero a Camerota, salvata dai Carabinieri

Attimi di forte preoccupazione questa mattina nel Comune di Camerota per una donna di 80 anni, residente nel borgo cilentano ma di origine straniera, che aveva deciso di intraprendere un’escursione lungo uno dei sentieri panoramici del territorio. La donna, dopo essersi incamminata lungo il percorso in località Castagneto, ha improvvisamente perso l’orientamento, non riuscendo più a ritrovare la strada del ritorno.

L’allarme e l’attivazione dei soccorsi

In preda al panico ma lucida quanto basta per chiedere aiuto, l’anziana è riuscita a contattare i Carabinieri della Stazione di Marina di Camerota. Immediatamente sono scattate le ricerche, coordinate dal Maresciallo Maggiore Alberto Santoriello e coadiuvate dai volontari della Croce Gialla. La tempestività dell’intervento è stata fondamentale per localizzare la donna in tempi brevi.

Il ritrovamento in zona Buico

Le forze dell’ordine sono riuscite a individuare il punto esatto in cui si trovava la malcapitata, rintracciata in zona Buico. Al momento del ritrovamento, l’ottantenne è apparsa in evidente stato confusionale, ma fortunatamente non ha riportato ferite gravi. I militari hanno subito attivato i protocolli sanitari per sottoporre la donna a tutti gli accertamenti e alle cure necessarie.

Un lieto fine grazie alla rete dei soccorsi

La vicenda si è conclusa con un lieto fine, merito della prontezza dei militari dell’Arma e dello spirito di collaborazione dei volontari della Croce Gialla, che hanno evitato che la situazione potesse degenerare in tragedia tra i sentieri impervi del Cilento.