Bandiere Blu, Cilento da record: la soddisfazione degli amministratori

Il litorale salernitano si conferma protagonista assoluto del panorama balneare nazionale (leggi qui). Con l’assegnazione dei vessilli della Foundation for Environmental Education (FEE), il Cilento si attesta come il vero motore trainante della Campania. Sono complessivamente 14 i riconoscimenti attribuiti alla provincia di Salerno, di cui ben 13 distribuiti nel tratto costiero compreso tra Agropoli e Sapri, ai quali si aggiunge la conferma della perla costiera Positano.

Agropoli festeggia il ventisettesimo riconoscimento

La città di Agropoli consolida la sua posizione di eccellenza ricevendo la Bandiera Blu per la ventisettesima volta. Un risultato che premia la continuità amministrativa e l’attenzione verso gli standard qualitativi richiesti dal programma internazionale.

Il sindaco Roberto Mutalipassi ha commentato così il traguardo: «E’ una grande soddisfazione ricevere la Bandiera blu per la ventisettesima volta. E’ un vanto per Agropoli e un orgoglio per noi come Amministrazione perché è un riconoscimento tutt’altro che scontato. Attenzione alla qualità delle acque, all’educazione e gestione ambientale, servizi e sicurezza sono i principi cardine che tocca osservare. Un traguardo che condivido con l’assessorato al Mare, quello all’Ambiente e con il resto della squadra dell’Amministrazione, oltre che con gli uffici e che ci sprona a fare sempre di più».

L’assessore Roberto Apicella ha inoltre evidenziato come la qualità delle spiagge rappresenti il principale driver turistico per la città: «Il mare e le nostre spiagge sono tra i principali motivi che spingono turisti e visitatori a venire ad Agropoli, che risulta tra le località costiere più apprezzate del Cilento. Cerchiamo di mettere quanto più impegno possibile per rendere la nostra città accogliente e attrattiva».

La continuità di Camerota e il prestigio di Castellabate

Risultati eccellenti giungono anche da Camerota, che vede sventolare il vessillo blu per il sesto anno consecutivo. Un percorso di crescita costante iniziato con il ritorno del premio nel 2021, come sottolineato dal sindaco Mario Scarpitta:

“Per il sesto anno consecutivo il nostro Comune ottiene il prestigioso riconoscimento della Foundation for Environmental Education, confermando la qualità del mare, dei servizi e l’impegno nella tutela ambientale. Un risultato importante che premia il lavoro dell’Amministrazione comunale, degli uffici, degli operatori turistici, delle associazioni e di tutta la comunità. La Bandiera Blu era tornata a sventolare su Camerota nel 2021 dopo anni di assenza. Oggi, 14 maggio 2026, arriva una nuova conferma che ci rende orgogliosi del percorso intrapreso”.

Analogamente, Castellabate celebra il suo ventottesimo riconoscimento, descrivendolo come un simbolo identitario che fonde natura e sostenibilità: “Un traguardo che parla di identità, impegno e amore per il mare. Un simbolo che negli anni è diventato parte integrante dell’immagine di Castellabate, terra dove natura, bellezza e sostenibilità continuano a incontrarsi ogni giorno. Ventotto riconoscimenti rappresentano non solo motivo di orgoglio per l’intera comunità, ma anche la conferma di un percorso costruito con attenzione, responsabilità e visione”.

Tutela del territorio e servizi a Pisciotta

A Pisciotta l’amministrazione comunale pone l’accento sul miglioramento costante dei servizi ai visitatori e sulla valorizzazione delle coste.

Dal Comune dichiarano: “Una conferma importante che premia il lavoro costante della nostra comunità e dell’Amministrazione comunale, impegnata ogni giorno nella tutela del territorio, nella valorizzazione delle nostre coste e nel miglioramento dei servizi a cittadini e visitatori”.

Soddisfatta anche l’amministrazione di Vibonati che parla di “Un importante traguardo raggiunto e conseguito grazie alle politiche ambientali messe in campo con la collaborazione in particolare dei cittadini, degli operatori turistici e di tutti gli operatori ecologici che lavorano sul territorio con dedizione e professionalità”.