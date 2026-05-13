Cilento

Incidente stradale a Villammare, scontro auto-moto: ferito un giovane centauro

Scontro tra una Ford e una Kawasaki sulla Statale 18: traffico rallentato e intervento dei soccorsi nel tardo pomeriggio

Maria Emilia Cobucci

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 18:30, lungo la strada statale 18 nei pressi nel nuovo McDonald’s, nella frazione costiera di Villammare.

La ricostruzione

Due i mezzi coinvolti nello scontro: un’automobile Ford station wagon, con alla guida un uomo, e una motocicletta Kawasaki con in sella un giovane centauro. Ad avere la peggio è stato il centauro.

I soccorsi

Il giovane ha riportato una ferita alla gamba a seguito della rovinosa caduta sull’asfalto, motivo per il quale è stato trasferito nel vicino presidio ospedaliero dell’Immacolata dai sanitari del 118.

Sul posto necessario è stato l’arrivo dei Carabinieri della Compagnia di Sapri, per i necessari rilievi del caso, e degli uomini della Polizia Municipale di Vibonati, guidati dal comandante Antonio Quintiero, per la gestione della viabilità.

La strada statale 18 rappresenta un’arteria di collegamento importante nel Golfo di Policastro, molto trafficata in determinate ore della giornata.

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