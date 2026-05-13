Incidente stradale a Villammare, scontro auto-moto: ferito un giovane centauro

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 18:30, lungo la strada statale 18 nei pressi nel nuovo McDonald’s, nella frazione costiera di Villammare.
La ricostruzione
Due i mezzi coinvolti nello scontro: un’automobile Ford station wagon, con alla guida un uomo, e una motocicletta Kawasaki con in sella un giovane centauro. Ad avere la peggio è stato il centauro.
I soccorsi
Il giovane ha riportato una ferita alla gamba a seguito della rovinosa caduta sull’asfalto, motivo per il quale è stato trasferito nel vicino presidio ospedaliero dell’Immacolata dai sanitari del 118.
Sul posto necessario è stato l’arrivo dei Carabinieri della Compagnia di Sapri, per i necessari rilievi del caso, e degli uomini della Polizia Municipale di Vibonati, guidati dal comandante Antonio Quintiero, per la gestione della viabilità.
La strada statale 18 rappresenta un’arteria di collegamento importante nel Golfo di Policastro, molto trafficata in determinate ore della giornata.