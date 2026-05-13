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Eccellenza cilentana: le alici Zarotti tra le migliori d’Italia per Gambero Rosso

Il Gambero Rosso premia le alici Zarotti di Castellabate tra le migliori del supermercato. Scopri i dettagli della classifica e come riconoscere la qualità

Manuel Chiariello
Alici

Le migliori alici da acquistare al supermercato arrivano direttamente da Castellabate. A certificarlo è la speciale classifica realizzata da Gambero Rosso, che ha testato 21 marche della grande distribuzione per decifrare quali siano davvero le eccellenze e come riconoscerle al momento dell’acquisto. Ad aggiudicarsi la vetta della classifica, insieme a Esselunga ed Eurospin, c’è proprio la nota azienda del territorio cilentino.

Caratteristiche organolettiche e qualità del prodotto

Riconosciuti per lo spettro aromatico iodato, le note olfattive di nocciola e il ritorno amarognolo a fare da contrasto alla trama salmastra che li caratterizza, i filetti di alici classiche targate Zarotti hanno conquistato il palato degli esperti di settore. La giuria ha confermato l’ottima conservazione dell’olio e la pulizia complessiva del prodotto. Un pesce tradizionalmente povero, ma che con il passare degli anni è diventato un autentico protagonista della cucina italiana fatta di semplicità e gusto. Zarotti vanta una lunga e comprovata esperienza sul campo: veri e propri ambasciatori del mare che, grazie alla selezione delle materie prime e alla cura nella lavorazione, sono diventati un’eccellenza a livello nazionale e internazionale. Alla tradizione artigiana, l’azienda con radici a San Marco di Castellabate ha affiancato il supporto di tecnologie all’avanguardia per garantire qualità e sicurezza alimentare senza eguali.

Il confronto con i marchi della grande distribuzione

Le alici sott’olio selezionate da Gambero Rosso vedono, oltre al trio di testa, la presenza di marchi importanti come Capri, Conad, Callipo, Selex, Sapori & Dintorni Conad, Coop e Rizzoli. Secondo la celebre guida, i dettagli fondamentali per riconoscere e scegliere le migliori alici risiedono nella tipologia di filetti: devono apparire integri, compatti e ben distesi, con un colore bruno-rosato uniforme e privo di tonalità grigio scure. È inoltre fondamentale prestare attenzione alla presenza di poche spine e a un olio che risulti totalmente limpido.

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