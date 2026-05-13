Attualità

A Sapri arrivano le telecamere di Unomattina in famiglia: a InfoCilento parla Paolo Notari, conduttore Rai

La rubrica "Fronte dei Porti" di Paolo Notari fa tappa nella città della Spigolatrice per raccontare l'identità marinara e la storia di Carlo Pisacane

Maria Emilia Cobucci

Le telecamere di UnoMattina in Famiglia arrivano nella città della Spigolatrice. La troupe del programma di Beppe Convertini, Monica Setta e Ingrid Muccitelli è giunta a Sapri per realizzare un servizio dedicato al territorio, alle sue tradizioni e alla sua identità marinara.

Un viaggio tra storia e cultura

All’interno della trasmissione spazio alla rubrica “Fronte dei Porti”, curata dal giornalista Paolo Notari, in onda la domenica su Rai 1, che racconta le eccellenze, la storia e le dinamiche dei porti italiani. Un viaggio tra marineria, cultura e tradizioni locali, che questa volta ha fatto tappa nella città della Spigolatrice e dello sbarco di Carlo Pisacane.

A InfoCilento parla Paolo Notari

“Abbiamo raccontato i circa 40 porti più belli d’Italia e tra questi non poteva mancare quello di Sapri – ha affermato il giornalista Paolo Notari – Abbiamo raccontato i pescherecci, abbiamo parlato con il comandante della Capitaneria di porto e non poteva mancare il racconto, a 1 milione e mezzo d’italiani, della storia della Spigolatrice. Un racconto fatto con un personaggio davvero interessante”.

La registrazione del servizio rappresenta un’importante occasione di promozione per Sapri e per l’intero territorio del Golfo di Policastro, offrendo al pubblico nazionale una finestra sulle bellezze paesaggistiche, sul patrimonio storico e sulle peculiarità della comunità locale.

“Oggi comunicare è importantissimo – ha aggiunto Notari – Comunicare la bellezza di Sapri e di questo Golfo, così come del Mercanti e dei pescatori che abbiamo conosciuto, è fondamentale. Oggi il turismo è cultura ed è giusto che le bellezze si comunichino per incentivare sempre di più il turismo”. Il servizio registrato andrà in onda domenica 24 maggio su Rai 1.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.