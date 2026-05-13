A Sapri arrivano le telecamere di Unomattina in famiglia: a InfoCilento parla Paolo Notari, conduttore Rai

Le telecamere di UnoMattina in Famiglia arrivano nella città della Spigolatrice. La troupe del programma di Beppe Convertini, Monica Setta e Ingrid Muccitelli è giunta a Sapri per realizzare un servizio dedicato al territorio, alle sue tradizioni e alla sua identità marinara.

Un viaggio tra storia e cultura

All’interno della trasmissione spazio alla rubrica “Fronte dei Porti”, curata dal giornalista Paolo Notari, in onda la domenica su Rai 1, che racconta le eccellenze, la storia e le dinamiche dei porti italiani. Un viaggio tra marineria, cultura e tradizioni locali, che questa volta ha fatto tappa nella città della Spigolatrice e dello sbarco di Carlo Pisacane.

A InfoCilento parla Paolo Notari

“Abbiamo raccontato i circa 40 porti più belli d’Italia e tra questi non poteva mancare quello di Sapri – ha affermato il giornalista Paolo Notari – Abbiamo raccontato i pescherecci, abbiamo parlato con il comandante della Capitaneria di porto e non poteva mancare il racconto, a 1 milione e mezzo d’italiani, della storia della Spigolatrice. Un racconto fatto con un personaggio davvero interessante”.

La registrazione del servizio rappresenta un’importante occasione di promozione per Sapri e per l’intero territorio del Golfo di Policastro, offrendo al pubblico nazionale una finestra sulle bellezze paesaggistiche, sul patrimonio storico e sulle peculiarità della comunità locale.

“Oggi comunicare è importantissimo – ha aggiunto Notari – Comunicare la bellezza di Sapri e di questo Golfo, così come del Mercanti e dei pescatori che abbiamo conosciuto, è fondamentale. Oggi il turismo è cultura ed è giusto che le bellezze si comunichino per incentivare sempre di più il turismo”. Il servizio registrato andrà in onda domenica 24 maggio su Rai 1.