Calcio, SV Atletico Agropoli, il futuro è nei giovani: a InfoCilento il bilancio del Dirigente, Gaetano Abagnale

Continua il viaggio di InfoCilento alla scoperta delle piccole realtà sportive del territorio. All’interno del programma sportivo “In Campo”, andato in onda ieri, è intervenuto Gaetano Abagnale, dirigente dell’SV Atletico Agropoli.

La formazione agropolese ha recentemente terminato il campionato di Prima Categoria al quinto posto, fermandosi poi al primo turno dei play-off contro lo Sporting Club Palomonte. Un risultato che, nonostante l’amarezza dell’eliminazione, resta di assoluto valore.

L’analisi della stagione: “Una rincorsa vincente”

Il dirigente Abagnale ha analizzato con onestà il percorso tortuoso dell’ultimo anno:

“È stata comunque una stagione molto difficile per noi. Siamo partiti un po’ male, abbiamo dovuto rincorrere dalle prime partite, abbiamo avuto pure un cambio tecnico, il quale ci ha messo un po’ per rimettere su la squadra e alla fine ci ha portato comunque ai play off, dandoci grande soddisfazione”.

Il focus sul vivaio: la “cantera” agropolese

Oltre ai risultati della prima squadra, la società punta con decisione sul settore giovanile, considerato il vero motore del progetto sportivo.

“Sono molto contento di aver dato spazio a tantissimi ragazzi giovani, classi 2009-2010“, ha proseguito Abagnale. “Abbiamo dato loro la possibilità di confrontarsi con questo campionato e sicuramente di crescere. Abbiamo un bel settore giovanile che stiamo curando, e che sarà il nostro serbatoio per il futuro”.

Prospettive per il prossimo campionato

L’idea per la prossima stagione è già chiara: continuità, coraggio e qualche innesto mirato per guidare i più piccoli.

“Il prossimo anno conteremo molto sul rilanciare questi ragazzi che secondo me hanno tanto talento e hanno bisogno di confrontarsi. Sicuramente continueremo a dare spazio a loro con l’integrazione di qualcuno di esperienza”, ha concluso il dirigente.