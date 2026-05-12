Ascea lancia il Wise Town Network: una rete internazionale per lo sviluppo sostenibile dei territori

Il Comune di Ascea ospiterà venerdì 15 maggio, presso Palazzo Alario a Marina di Ascea, il lancio pubblico del Wise Town Network, la rete internazionale di Comuni e territori che propone una nuova visione di sviluppo fondata su cooperazione, partecipazione, sostenibilità e centralità della persona.

L’iniziativa porterà ad Ascea delegazioni accademiche internazionali, rappresentanti istituzionali, amministratori locali e associazioni nazionali dei Comuni per una giornata di confronto interamente dedicata al futuro delle comunità locali e delle aree interne.

Da Parmenide al futuro: la scelta simbolica di Elea

La scelta di Ascea e dell’antica Elea come luogo simbolico dell’iniziativa assume un significato profondo. Qui, oltre duemilacinquecento anni fa, nacque il pensiero di Parmenide, filosofo dell’Essere, un elemento identitario forte che il Comune di Ascea sta valorizzando con convinzione anche all’interno della propria strategia di comunicazione territoriale e culturale.

«Ascea continua a rafforzare il proprio ruolo come luogo di dialogo, cultura e relazioni internazionali – dichiara il sindaco di Ascea, Stefano Sansone –. Ospitare il lancio del Wise Town Network significa accendere un confronto importante sul futuro dei territori, partendo proprio da una comunità che vuole costruire sviluppo sostenibile, qualità della vita e innovazione senza perdere la propria identità».

Gli ospiti istituzionali e le delegazioni da Cina, Corea e Vietnam

Nel corso della giornata interverranno, tra gli altri, l’assessore al Lavoro e alla Formazione della Regione Campania, Angelica Saggese, il Presidente di ASMEL, Giovanni Caggiano, il Presidente UNCEM Campania e Vicepresidente nazionale UNCEM, Vincenzo Luciano, e il Sindaco di Pollica, Stefano Pisani, oltre a autorevoli rappresentanti accadavici provenienti da Repubblica di Corea, Cina e Vietnam.

I lavori si concluderanno nel pomeriggio con l’atteso intervento del Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, a cui seguirà la firma ufficiale del Manifesto Wise Town da parte dei sindaci e di tutti i rappresentanti istituzionali aderenti alla rete.

Gli obiettivi del progetto: una città smart e sostenibile

L’evento si inserisce nel percorso di posizionamento del Comune di Ascea come territorio orientato a cultura, sostenibilità, innovazione e cooperazione internazionale, in perfetta linea con gli obiettivi strategici dell’Ente dedicati a una città “smart, sicura e sostenibile”.

Il Wise Town Network nasce da un progetto scientifico e istituzionale promosso dal professor Giovanni Quaranta, insieme alla professoressa Rosanna Salvia e al professor Kwanphil Cho, con l’obiettivo di creare una rete internazionale permanente tra comunità che intendono costruire modelli di sviluppo fondati sul valore umano, sulla partecipazione attiva dei cittadini e sulla cooperazione transnazionale tra territori.