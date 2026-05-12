Attualità

Ascea lancia il Wise Town Network: una rete internazionale per lo sviluppo sostenibile dei territori

Venerdì 15 maggio Palazzo Alario ad Ascea ospita il lancio del Wise Town Network. Presenti delegazioni da Asia ed Europa e il Presidente della Regione Roberto Fico.

Comunicato Stampa
Ascea, Fondazione Alario

Il Comune di Ascea ospiterà venerdì 15 maggio, presso Palazzo Alario a Marina di Ascea, il lancio pubblico del Wise Town Network, la rete internazionale di Comuni e territori che propone una nuova visione di sviluppo fondata su cooperazione, partecipazione, sostenibilità e centralità della persona.

L’iniziativa porterà ad Ascea delegazioni accademiche internazionali, rappresentanti istituzionali, amministratori locali e associazioni nazionali dei Comuni per una giornata di confronto interamente dedicata al futuro delle comunità locali e delle aree interne.

Da Parmenide al futuro: la scelta simbolica di Elea

La scelta di Ascea e dell’antica Elea come luogo simbolico dell’iniziativa assume un significato profondo. Qui, oltre duemilacinquecento anni fa, nacque il pensiero di Parmenide, filosofo dell’Essere, un elemento identitario forte che il Comune di Ascea sta valorizzando con convinzione anche all’interno della propria strategia di comunicazione territoriale e culturale.

«Ascea continua a rafforzare il proprio ruolo come luogo di dialogo, cultura e relazioni internazionali – dichiara il sindaco di Ascea, Stefano Sansone –. Ospitare il lancio del Wise Town Network significa accendere un confronto importante sul futuro dei territori, partendo proprio da una comunità che vuole costruire sviluppo sostenibile, qualità della vita e innovazione senza perdere la propria identità».

Gli ospiti istituzionali e le delegazioni da Cina, Corea e Vietnam

Nel corso della giornata interverranno, tra gli altri, l’assessore al Lavoro e alla Formazione della Regione Campania, Angelica Saggese, il Presidente di ASMEL, Giovanni Caggiano, il Presidente UNCEM Campania e Vicepresidente nazionale UNCEM, Vincenzo Luciano, e il Sindaco di Pollica, Stefano Pisani, oltre a autorevoli rappresentanti accadavici provenienti da Repubblica di Corea, Cina e Vietnam.

I lavori si concluderanno nel pomeriggio con l’atteso intervento del Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, a cui seguirà la firma ufficiale del Manifesto Wise Town da parte dei sindaci e di tutti i rappresentanti istituzionali aderenti alla rete.

Gli obiettivi del progetto: una città smart e sostenibile

L’evento si inserisce nel percorso di posizionamento del Comune di Ascea come territorio orientato a cultura, sostenibilità, innovazione e cooperazione internazionale, in perfetta linea con gli obiettivi strategici dell’Ente dedicati a una città “smart, sicura e sostenibile”.

Il Wise Town Network nasce da un progetto scientifico e istituzionale promosso dal professor Giovanni Quaranta, insieme alla professoressa Rosanna Salvia e al professor Kwanphil Cho, con l’obiettivo di creare una rete internazionale permanente tra comunità che intendono costruire modelli di sviluppo fondati sul valore umano, sulla partecipazione attiva dei cittadini e sulla cooperazione transnazionale tra territori.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.