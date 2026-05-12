Morte di Gerardo D’Alessandro: proseguono le indagini sulla dinamica dell’incidente

È una comunità in lutto quella di Battipaglia, dove il 31enne Gerardo D’Alessandro ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Il giovane, figlio di un noto commerciante di via Rosa Jemma, è l’ennesima vittima delle strade del salernitano. Nonostante indossasse l’attrezzatura tecnica completa — tuta da biker, casco e protezioni — l’impatto avvenuto dopo aver imboccato la discesa nei pressi della chiesa di San Donato non gli ha lasciato scampo.

Il nodo dei rilievi e l’assenza di testimoni

Il lavoro degli inquirenti si sta concentrando sulla dinamica del sinistro. I vigili urbani di Eboli, sotto la guida del vicecomandante Damiano Iula, stanno analizzando la traiettoria della Ducati rossa per capire cosa abbia causato l’uscita di strada all’inizio della discesa verso Olevano sul Tusciano. L’area del sinistro, essendo una zona collinare priva di sistemi di videosorveglianza e poco trafficata, rende complesso l’accertamento di responsabilità esterne. Non sarebbero comunque coinvolti altri veicoli.

Accertamenti tecnici sulla Ducati e riscontri medici

Saranno i periti nominati dal PM a stabilire se un guasto meccanico o un contatto con un altro mezzo possa aver innescato la caduta. Al momento, la salma resta sequestrata e trasferita all’obitorio dell’ospedale di Eboli per completare l’iter burocratico previsto dalla legge, in attesa che la dinamica venga definitivamente chiarita.