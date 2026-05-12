Cronaca

Morte di Gerardo D’Alessandro: proseguono le indagini sulla dinamica dell’incidente

Nuovi dettagli sull'incidente di Gerardo D’Alessandro a Battipaglia. La Procura dispone perizie sulla moto per chiarire le cause dell'uscita di strada a San Donato

Redazione Infocilento
Gerardo D'Alessandro

È una comunità in lutto quella di Battipaglia, dove il 31enne Gerardo D’Alessandro ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Il giovane, figlio di un noto commerciante di via Rosa Jemma, è l’ennesima vittima delle strade del salernitano. Nonostante indossasse l’attrezzatura tecnica completa — tuta da biker, casco e protezioni — l’impatto avvenuto dopo aver imboccato la discesa nei pressi della chiesa di San Donato non gli ha lasciato scampo.

Il nodo dei rilievi e l’assenza di testimoni

Il lavoro degli inquirenti si sta concentrando sulla dinamica del sinistro. I vigili urbani di Eboli, sotto la guida del vicecomandante Damiano Iula, stanno analizzando la traiettoria della Ducati rossa per capire cosa abbia causato l’uscita di strada all’inizio della discesa verso Olevano sul Tusciano. L’area del sinistro, essendo una zona collinare priva di sistemi di videosorveglianza e poco trafficata, rende complesso l’accertamento di responsabilità esterne. Non sarebbero comunque coinvolti altri veicoli.

Accertamenti tecnici sulla Ducati e riscontri medici

Saranno i periti nominati dal PM a stabilire se un guasto meccanico o un contatto con un altro mezzo possa aver innescato la caduta. Al momento, la salma resta sequestrata e trasferita all’obitorio dell’ospedale di Eboli per completare l’iter burocratico previsto dalla legge, in attesa che la dinamica venga definitivamente chiarita.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.