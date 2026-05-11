Incidente mortale a Eboli in via San Donato: vittima un 30enne di Battipaglia

Un drammatico incidente stradale si è verificato lungo via San Donato, nel territorio comunale di Eboli. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, una motocicletta è finita a terra e ha sbalzato il giovane centauro sull’asfalto, rendendo vano ogni tentativo di manovra evasiva.

Il decesso del giovane battipagliese

La vittima è Gerardo D’Alessandro, un ragazzo di 30 anni originario di Battipaglia. Nonostante indossasse il casco protettivo, le ferite riportate durante lo scontro e la successiva caduta sono risultate fatali. Il giovane è deceduto sul colpo a causa del violento trauma, lasciando nello sconforto l’intera comunità della vicina Battipaglia, dove era molto conosciuto.

L’intervento dei soccorritori e i rilievi

Immediato l’allarme lanciato dagli automobilisti di passaggio. Sul luogo della tragedia sono giunti tempestivamente i sanitari della Pubblica Assistenza Vopi, i quali non hanno potuto far altro che constatare il decesso del trentenne. Le forze dell’ordine hanno successivamente isolato l’area per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Il traffico nella zona ha subito pesanti rallentamenti per consentire le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata.