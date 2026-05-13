Attualità

Sapri: bimba ha fretta di nascere, parto d’urgenza nel piazzale dell’ospedale “Immacolata”

Una corsa contro il tempo finita nel migliore dei modi grazie alla sinergia tra i reparti di Pronto Soccorso e Ostetricia

Maria Emilia Cobucci

L’ospedale “Immacolata” di Sapri si conferma un presidio sanitario estremamente importante per i cittadini del Golfo di Policastro e del Basso Cilento. Lo è in modo particolare per le gestanti durante il percorso che le accompagna in una fase così delicata della loro vita.

Una storia a lieto fine

La conferma arriva da una coppia di genitori di Policastro Bussentino che, nelle scorse settimane, ha visto nascere la propria pargoletta quasi nel piazzale antistante la struttura ospedaliera. Una storia a lieto fine, iniziata in tarda serata e conclusa nel migliore dei modi proprio grazie a una perfetta collaborazione tra l’equipe del Pronto Soccorso, diretta dal primario Francesco Barone, e quella di Ostetricia e Ginecologia, guidata dal dottor Bruno Torsiello.

La gestante, in procinto di partorire, è giunta presso il nosocomio dell’Immacolata giusto in tempo per essere accolta dai medici del Pronto Soccorso che, velocemente, si sono attivati avviando tutte le procedure necessarie al parto. Ad intervenire prontamente è stato poi il dottor Bruno Torsiello che, con professionalità e cura, ha fatto in modo che la nascita avvenisse in totale sicurezza e senza alcuna complicazione per la donna e per la piccola.

La bimba, del peso di 3,850 kg, è nata perfettamente sana, circondata dall’amore dei genitori e di tutto il personale medico e infermieristico presente.

L’importanza del punto nascite

Una vicenda che ancora una volta sottolinea l’importanza vitale del Punto Nascita nel nosocomio dell’Immacolata: un tragitto più lungo avrebbe messo a rischio la vita della donna e di sua figlia. Ma fortunatamente, tutto è andato nel migliore dei modi.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.