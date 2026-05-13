Sapri: bimba ha fretta di nascere, parto d’urgenza nel piazzale dell’ospedale “Immacolata”

L’ospedale “Immacolata” di Sapri si conferma un presidio sanitario estremamente importante per i cittadini del Golfo di Policastro e del Basso Cilento. Lo è in modo particolare per le gestanti durante il percorso che le accompagna in una fase così delicata della loro vita.

Una storia a lieto fine

La conferma arriva da una coppia di genitori di Policastro Bussentino che, nelle scorse settimane, ha visto nascere la propria pargoletta quasi nel piazzale antistante la struttura ospedaliera. Una storia a lieto fine, iniziata in tarda serata e conclusa nel migliore dei modi proprio grazie a una perfetta collaborazione tra l’equipe del Pronto Soccorso, diretta dal primario Francesco Barone, e quella di Ostetricia e Ginecologia, guidata dal dottor Bruno Torsiello.

La gestante, in procinto di partorire, è giunta presso il nosocomio dell’Immacolata giusto in tempo per essere accolta dai medici del Pronto Soccorso che, velocemente, si sono attivati avviando tutte le procedure necessarie al parto. Ad intervenire prontamente è stato poi il dottor Bruno Torsiello che, con professionalità e cura, ha fatto in modo che la nascita avvenisse in totale sicurezza e senza alcuna complicazione per la donna e per la piccola.

La bimba, del peso di 3,850 kg, è nata perfettamente sana, circondata dall’amore dei genitori e di tutto il personale medico e infermieristico presente.

L’importanza del punto nascite

Una vicenda che ancora una volta sottolinea l’importanza vitale del Punto Nascita nel nosocomio dell’Immacolata: un tragitto più lungo avrebbe messo a rischio la vita della donna e di sua figlia. Ma fortunatamente, tutto è andato nel migliore dei modi.